إعلان

«عز العرب» تعلن تقسيط بروتون ساجا 2026 بمقدم 10% وبدون مصاريف

كتب : مصراوي

12:16 م 18/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    برتون ساجا
  • عرض 6 صورة
    برتون ساجا
  • عرض 6 صورة
    برتون ساجا
  • عرض 6 صورة
    بروتون ساجا
  • عرض 6 صورة
    برتون ساجا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة عز العرب السويدي للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة Proton في مصر، عن طرح برنامج تقسيط جديد على طراز ساجا موديل 2026، بهدف تسهيل امتلاك السيارة لشريحة أكبر من العملاء عبر حلول تمويل مرنة ومزايا تنافسية.

وأوضحت الشركة أن البرنامج يتيح التعاقد بمقدم يبدأ من 10% فقط مع الاكتفاء بتقديم HR Letter أو كشف حساب بنكي، كما يوفر خيارًا آخر بمقدم من 30% إلى 40% مع كاش باك بنسبة 5% من قيمة التمويل.

ويشمل العرض أيضًا خيار مقدم 50% بأقل سعر فائدة، بواقع 9.9% عند التقسيط على 3 سنوات، و10.5% عند التقسيط على 5 سنوات، دون مصاريف إدارية، في إطار دعم تنافسية «ساجا» بفئة السيدان الاقتصادية داخل السوق المصري.

اقرأ أيضًا..

قبل الشراء.. تعرف على أحدث أسعار هيونداي توسان موديل 2026 في مصر

"إغلاق مصانع وطرد عمال"| فولكس فاجن عملاق أوروبا تتقشف لتوفير 60 مليارًا

في قانون المرور.. ما عقوبة من يقود سيارته بعين واحدة؟

بروتون ساجا أسعار السيارات السيارات الجديدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أطول وأقصر أيام الصيام.. مواعيد الإمساك والإفطار في رمضان 2026
أخبار وتقارير

أطول وأقصر أيام الصيام.. مواعيد الإمساك والإفطار في رمضان 2026
370 ألف دولار.. محامي شيرين عبدالوهاب يعلن انتصارها في قضية يوتيوب
زووم

370 ألف دولار.. محامي شيرين عبدالوهاب يعلن انتصارها في قضية يوتيوب
الفلكية الأردنية: لا توجد موّثقة لظهور هلال رمضان أمس
أخبار وتقارير

الفلكية الأردنية: لا توجد موّثقة لظهور هلال رمضان أمس
بالحجاب وبدون مكياج.. كيف ظهرت عبلة كامل في إعلان رمضان 2026؟
دراما و تليفزيون

بالحجاب وبدون مكياج.. كيف ظهرت عبلة كامل في إعلان رمضان 2026؟
آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر - صور
أخبار وتقارير

آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر - صور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة