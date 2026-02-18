«عز العرب» تعلن تقسيط بروتون ساجا 2026 بمقدم 10% وبدون مصاريف

كاش باك 100 ألف جنيه على شانجان CS55 Plus موديل 2026 في مصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة عز العرب السويدي للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة Proton في مصر، عن طرح برنامج تقسيط جديد على طراز ساجا موديل 2026، بهدف تسهيل امتلاك السيارة لشريحة أكبر من العملاء عبر حلول تمويل مرنة ومزايا تنافسية.

وأوضحت الشركة أن البرنامج يتيح التعاقد بمقدم يبدأ من 10% فقط مع الاكتفاء بتقديم HR Letter أو كشف حساب بنكي، كما يوفر خيارًا آخر بمقدم من 30% إلى 40% مع كاش باك بنسبة 5% من قيمة التمويل.

ويشمل العرض أيضًا خيار مقدم 50% بأقل سعر فائدة، بواقع 9.9% عند التقسيط على 3 سنوات، و10.5% عند التقسيط على 5 سنوات، دون مصاريف إدارية، في إطار دعم تنافسية «ساجا» بفئة السيدان الاقتصادية داخل السوق المصري.

