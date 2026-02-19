فيراري تكشف موعد إطلاق أول سيارة كهربائية خارقة بقوة 1000 حصان

مارانيللو - (د ب أ):

تستعد شركة فيراري لإطلاق أيقونتها Luce الجديدة، التي تعد باكورة إنتاجها من السيارات الكهربائية الخارقة، في صيف 2026.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن أيقونتها Luce الجديدة ستعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة تزيد على 735 كيلووات/1000 حصان، والذي تتضافر جهوده مع بطارية بسعة تزيد على 120 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة يتخطى حاجز 500 كلم.

ومن ناحية أخرى، تتألق المقصورة الداخلية للسيارة Luce رباعية المقاعد الجديدة بقمرة قيادة ذات تصميم تناظري كلاسيكي يعتمد على المفاتيح التقليدية والخامات عالية الجودة؛ حيث تجمع الشاشة متعددة الطبقات خلف المقود بين العدادات الرقمية والميكانيكية، وذلك من خلال دمج مؤشر ميكانيكي مع قرص رقمي.