تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طالبًا يعتدي على معلم بإحدى مدارس غرب مدينة نصر بالقاهرة، ما أثار جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور والمتابعين.

الواقعة قديمة

ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الواقعة قديمة وتعود إلى ثلاثة أشهر أو أكثر، مشيرًا إلى أنه تم التعامل معها وفق اللوائح المنظمة.

لائحة الانضباط المدرسي

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه حينها تم فصل الطالب لمدة عام كامل، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي بحقه، مؤكدًا أن الوزارة لا تتهاون مع أي تصرفات تنتهك النظام والانضباط داخل المدارس.

