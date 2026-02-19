خيّم الحزن على الأوساط القانونية بمحافظة قنا، عقب نعي نقابة المحامين بقنا للمحامي عبد الله عطيتو، الذي لقي مصرعه بطلق ناري أثناء توجهه لأداء صلاة التراويح في أولى ليالي شهر رمضان، بمنطقة السوق الفوقاني بدائرة بندر قنا.

وأصدرت النقابة بيانًا رسميًا أعربت فيه عن بالغ حزنها لرحيل «أخ وزميل»، مؤكدة أن الفقيد كان يتمتع بسمعة طيبة بين زملائه.

وجاء في البيان أن نقابة محامين قنا، نقيبًا وأعضاءً والجمعية العمومية، تنعى عبد الله عطيتو، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، مقدمةً خالص العزاء لجموع محامي قنا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمقتل محامٍ شاب بطلق ناري أثناء سيره في اتجاه المسجد لأداء صلاة التراويح. وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه هو عبد الله عطيتو، وقد أصيب بطلق ناري أودى بحياته في الحال.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات بين آخرين وشقيق المجني عليه، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط المتورطين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، حيث كلفت النيابة العامة وحدة المباحث بإجراء التحريات اللازمة وسرعة ضبط الجناة/ كما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.

