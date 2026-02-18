جيلي الصينية تنتج سيارة كل ساعة داخل مصنعها في مصر.. جولة مصورة

كاش باك 100 ألف جنيه على شانجان CS55 Plus موديل 2026 في مصر

تقرير - محمد جمال:

احتفلت شركة أوتوموبيلتي مصر، الوكيل المحلي لعلامة Geely في مصر، بمرور عام على بدء التصنيع المحلي لطرازي كولراي وإيمجراند بمصنعها بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك خلال زيارة ميدانية أجراها موقع "مصراوي" لمتابعة عمليات الإنتاج.

رصدت عدسات مصراوي خلال تجولها داخل المصنع دورة الإنتاج الكاملة للسيارات بدءًا من دخول المكونات، مرورًا بخطوط اللحام والدهان، وصولًا إلى التجميع النهائي واختبارات الجودة، ولوحظ استخدام الروبوتات الصناعية في مراحل التجميع، ما يعكس الاستثمار الكبير في التكنولوجيا والتطوير.

حجم الإنتاج اليومي لمصنع جيلي

تجاوزت نسبة المكون المحلي في طرازات جيلي إيمجراند وكولراي 2026 نحو 45%، ويقوم المصنع حاليًا بإنتاج 25 سيارة يوميًا من الطرازين، مع استهداف إنتاج 6.000 سيارة خلال العام.

وتخضع السيارات لاختبارات دقيقة باستخدام حساسات عالية الدقة لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة، فيما يشكل العنصر البشري المصري محور العملية الإنتاجية، حيث يمتاز الفريق بالخبرة والحرفية العالية، ما ينعكس مباشرة على جودة السيارات المنتجة.

وفي تعليق له على المناسبة، قال السيد عثمان عبد المنعم، العضو المنتدب لشركة أوتوموبيلتي مصر: "احتفالنا اليوم بمرور عام على التصنيع المحلي وعامين على تواجدنا كوكيل للعلامة جيلي في مصر، هو تجسيد عملي لالتزامنا بدعم الاقتصاد المصري وتوطين الصناعة بنسبة مكون محلي تتجاوز 45٪.

وأَضاف، نحن فخورون بما حققناه من جودة تصنيع تضاهي المعايير العالمية، ونعمل على التوسع في السوق المصرية من خلال طرازات جديدة وتطوير خدمات ما بعد البيع، مع الإعلان عن تفاصيل هذه الخطوات في الوقت المناسب لضمان تقديم الأفضل لعملائنا دائمًا."

أسعار ومواصفات كولراي وإمجراند المجمعتين محليًا:

جيلي كولراي

تقدم جيلي كولراي بثلاث فئات تبدأ من 924 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 24 ألف جنيه للفئة الثانية، و مليون 99 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا

تقدم كولراي بقوة 175 حصان وعزم 255 نيوتن.متر عند 1500 دورة/الدقيقة ولدهم محرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي مع تربو واتصل بناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات ما يدفع العجلات الأمامية من الصفر إلى 100 كم/س خلال 7.9 ثوان حسب الأرقام الرسمية

تتوفر جيلي إمجراند المجمعة بمصانع الشركة في مصر بأسعار رسمية تبدأ من 789 الف جنيه للفئة الأولى (Comfort) و 889 ألف جنيه للفئة الثانية (Luxury).

جيلي إمجراند

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية، وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لترًا.

