وكيل GAC يعلن عن صيانة مجانية لسيارة GS4 MAX بمصر لمدة عام.. التفاصيل

أعلنت شركة جميل موتورز، الوكيل المحلي لعلامة GAC في مصر، عن تقديم باقة صيانة مجانية بالكامل عند شراء سيارة GS4 MAX، حتى 20 ألف كم أو سنة واحدة أيهما أقرب، وذلك طوال شهر رمضان فقط.

وأوضحت الشركة أن هذا العرض يأتي بمناسبة الاحتفال بالشهر الكريم، ويشمل مزايا محددة ويستمر لفترة محدودة، مشيرة إلى حرصها على تقديم خدمات متميزة لعملائها خلال هذه الفترة.

تقدم GAC GS4 MAX الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات بسعر رسمي 1,249,000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات GS4 MAX الجديدة بمصر:

تقدم السيارة GS4 MAX في السوق المصري بفئة تجهيزات واحدة بمحرك تربو رباعى الأسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 194 حصان مع أقصى للدروان 270 نيوتن/ متر.

تأتي السيارة جي إيه سي GS4 Max فئة البريميوم بهيكل خارجي يبلغ طوله الكلي 4.685 مم وعرضه 1.901 مم و1690 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات طويلة تصل إلى 2750 مم؛ وشبكة تهوية "Matrix Front Grille" الكبيرة.

تضم GS4 Max باقة كبيرة من تجهيزات الأمان أبرزها 8 وسائد هوائية وستائر هوائية، ونظام ADiGO PILOT الذي يقدم 8 وظائف متقدمة للقيادة الذكية من المستوى الثاني L2.

وتمتلك السيارة أيضًا نظام فرامل تلقئي للطوارئ مع التعرف على المشاة، التحذير من الاصطدام الأمامي، التحكّم الذكي في السرعة، مساعد القيادة المتكامل، مساعد الحفاظ على المسار، التحذير من مغادرة الحارة، التعرف على إشارات المرور، ونظام التحكّم الذكي في الإضاءة العالية والمنخفضة.

داخليًا GS4 Max بتجهيزات داخلية كثيرة منها شاشة البانورامية الكبيرة مقاس 14.6 بوصة في منتصف لوحة القيادة لتكون مركزا للتحكم بجميع وظائف السيارة، مع دعم الأوامر الصوتية الذكية والتفاعل المتعدّد الوسائط؟

وتشمل المقصورة أيضًا على فتحة سقف بانورامية مع ستارة كهربائية، ومقاعد من الجلد الفاخر، بالإضافة إلى مقعد سائق بتحكم كهربائي في 6 وضعيات، مع خاصية التدفئة للمقاعد الأمامية في كل من الظهر والقاعدة، بينما يمكن طيّ المقاعد الخلفية بالكامل لتوفير مساحة تخزين مرنة.

