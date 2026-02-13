إعلان

أرخص سيارة أتوماتيك زيرو في مصر بأقل من 600 ألف جنيه.. تفاصيل

كتب - محمد جمال:

01:44 م 13/02/2026 تعديل في 01:47 م

أرخص سيارة أتوماتيك في مصر

تقدم شركة عز العرب السويدي، الوكيل الحصري لعلامة بروتون الماليزية في مصر، السيارة ساجا السيدان الصغيرة كأرخص خيار أتوماتيك زيرو في مصر خلال الشهر الجاري.

تباع ساجا خلال شهر فبراير الجاري بسعر 599.900 جنيه، وهي أرخص سيارة أتوماتيك متاحة حاليًا في السوق المصري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفاتها:

تأتي بروتون ساجا بطول 4.200 ملم، وعرضها 1.600 ملم، وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 171 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 413 لتر مكعب.

تعتمد بروتون ساجا على محرك تنفس طبيعي صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تمتلك ساجا باقة من التجهيزات أبرزها أنظمة الأمان التي ضمت وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا.

بروتون ساجا السيارات الجديدة

