الأهلي يرفض عرضا سعوديا لضم مصطفى شوبير

كتب : مصراوي

11:36 ص 13/02/2026
    مصطفى شوبير
    مصطفي شوبير
    مصطفى شوبير
    مصطفى شوبير
    مصطفى شوبير من عمليات الإحماء قبل مباراة الجيش الملكي
    مصطفى شوبير

رفض النادي الأهلي عرضا سعوديا مقدما لمصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، متمسكا ببقاء اللاعب.

ويتبقى موسم ونصف في عقد مصطفى شوبير مع النادي الأهلي، إذ ينتهي بنهاية الموسم المقبل في يونيو 2027.

وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "الأهلي تلقى عرضا من النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير، لكنه رفض وأبلغ الاعب بالأمر بسبب احتياج الفريق له فنيا".

وأضاف: "هذا العرض كان بعد كأس الأمم الأفريقية، وكان مصطفى سيتقاضى راتبا قيمته 600 ألف دولار في 6 أشهر، ما يعادل 28 مليون جنيه مصري".

وأشار المصدر إلى أن مصطفى شوبير لم يكن متحمسا للتجربة، بسبب موقف النجمة في جدول ترتيب الدوري السعودي.

