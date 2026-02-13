إعلان

جحيم "الإسماعيلية الصحراوي".. تصادم جماعي واستنفار لإنقاذ محتجزين تحت الحطام

كتب : محمد شعبان

03:20 م 13/02/2026

تصادم عدة سيارات - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحول طريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي، إلى ساحة من الركام والحديد الملتوي. في مشهد مأساوي، تداخلت الأقدار لتقع سلسلة من الحوادث المتلاحقة في بقعة واحدة، محولة الطريق السريع إلى ثكنة من قوات الإنقاذ التي تسابق الزمن لانتزاع الأرواح من قبضة الموت.

ما حدث في الاتجاه القادم من الإسماعيلية نحو مدينة العاشر من رمضان، لم يكن حادثاً عابراً، بل دراما مرورية معقدة بدأت بتصادم تسلسلي لعدة سيارات، وما لبث أن تفاقم الوضع بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في ذات الموقع.

أسفرت الحصيلة الأولية عن 3 مصابين نقلوا إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج الطارئ بينما لا يزال شخصان محتجزين داخل حطام سيارة ملاكي، وتبذل قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري جهودا مضنية لاستخراجهما ونقلهما للمستشفى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تصادم جماعي حادث تصادم الإسماعيلية الطريق الصحراوي العاشرة من رمضان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصراوي داخل مصنع جنرال موتورز.. إنتاج سيارتين أوبترا كل ساعة بمكون محلي 45%
أخبار السيارات

مصراوي داخل مصنع جنرال موتورز.. إنتاج سيارتين أوبترا كل ساعة بمكون محلي 45%
النقل تنشر أحدث تصوير جوي للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق
أخبار مصر

النقل تنشر أحدث تصوير جوي للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق
أجبروه على أفعال مهينة.. أسرة "إسلام" تكشف تفاصيل الاعتداء عليه ببنها (فيديو
أخبار المحافظات

أجبروه على أفعال مهينة.. أسرة "إسلام" تكشف تفاصيل الاعتداء عليه ببنها (فيديو
الأهلي يرفض عرضا سعوديا لضم مصطفى شوبير
رياضة محلية

الأهلي يرفض عرضا سعوديا لضم مصطفى شوبير
"صرت عايبة".. سوريات تخرجن من السجن بـ"وصم"
حكايات الناس

"صرت عايبة".. سوريات تخرجن من السجن بـ"وصم"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- "صرت عايبة".. سوريات تخرجن من السجن بـ"وصم"
القاهرة تحت تأثير العاصفة الترابية.. والأرصاد تحذر من الساعات المقبلة-(صور)