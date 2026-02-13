تحول طريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي، إلى ساحة من الركام والحديد الملتوي. في مشهد مأساوي، تداخلت الأقدار لتقع سلسلة من الحوادث المتلاحقة في بقعة واحدة، محولة الطريق السريع إلى ثكنة من قوات الإنقاذ التي تسابق الزمن لانتزاع الأرواح من قبضة الموت.

ما حدث في الاتجاه القادم من الإسماعيلية نحو مدينة العاشر من رمضان، لم يكن حادثاً عابراً، بل دراما مرورية معقدة بدأت بتصادم تسلسلي لعدة سيارات، وما لبث أن تفاقم الوضع بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في ذات الموقع.

أسفرت الحصيلة الأولية عن 3 مصابين نقلوا إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج الطارئ بينما لا يزال شخصان محتجزين داخل حطام سيارة ملاكي، وتبذل قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري جهودا مضنية لاستخراجهما ونقلهما للمستشفى.