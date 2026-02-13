تصوير - أحمد مسعد:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض اليوم الجمعة لذروة العاصفة الترابية التي تؤثر على عدد كبير من مناطق الجمهورية، متسببة في انخفاض ملحوظ بمستوى الرؤية الأفقية، نتيجة الرمال المثارة والكثيفة القادمة من مناطق غرب البلاد، وجنوب الوجه البحري، وغرب القاهرة الكبرى.

وأوضحت "غانم" في تصريحات خاصة لمصراوي، ردًا على تساؤلات بشأن موعد انتهاء العاصفة الترابية، أن اليوم يمثل ذروة التأثر بهذه الموجة، على أن تشهد الأجواء تحسنًا ملحوظًا اعتبارًا من صباح غدٍ السبت، مع بقاء بعض الأتربة العالقة التي قد تؤثر جزئيًا على الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أن حالة الطقس ستتجه إلى الاستقرار خلال يومي الأحد والاثنين، بينما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد نشاطًا للرياح على مناطق متفرقة، إلا أن هذا النشاط سيكون في المعدلات الطبيعية، ولن يصل إلى مستوى العاصفة الترابية.

ورصدت عدسات مصراوي، في السياق ذاته، لقطات مباشرة لانتشار الغبار والرمال المتطايرة في الهواء بعدد من الشوارع، ما دفع بعض المواطنين إلى ارتداء الكمامات أثناء التنقل، للوقاية من الأتربة.

وأكدت منار غانم، أن مستوى الرؤية الأفقية في القاهرة الكبرى انخفض إلى نحو 2000 متر، مع نشاط للرياح تصل سرعتها إلى قرابة 32 كم/س، بالتزامن مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليجي السويس والعقبة، بالإضافة إلى البحر المتوسط.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين من المخاطر المحتملة المصاحبة لهذه الأجواء، مشددة على ضرورة الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة والمنازل المتهالكة، واتباع أقصى درجات الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والمكشوفة، مع توصية مرضى الجيوب الأنفية بارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل.

واختتمت الدكتورة منار غانم، تصريحاتها بالتأكيد على استمرار متابعة الحالة الجوية بشكل دوري، وإصدار التحديثات اللازمة أولًا بأول، متمنية السلامة للجميع.

