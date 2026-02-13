الفيوم - حسين فتحي:

في قرية العدوة الهادئة بمحافظة الفيوم، لم يكن الدخان الكثيف المنبعث من منزل السيدة "ش.أ.ش" مجرد حريق عابر، بل كان الستار الأخير لدراما عائلية انتهت بجريمة قتل مروعة، ارتكبها شاب لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، تحركه الشائعات وخوفه من كلام الناس.

لم يكن "عبد الله و.ع"، الفلاح الشاب، يطيق نظرات رفاقه في مقهى القرية؛ كلمات هامسة تارة، ومعايرات صريحة تارة أخرى حول سلوك عمته وعلاقتها برجل آخر بعد وفاة زوجها، أشعلت نار الغضب في صدره.

انتظر الشاب طويلاً في مقهى قريب من منزل عمته (42 عامًا)، يراقب الطريق بعينين لا ترى سوى الانتقام. وما إن خلت الأزقة من المارة، توجه نحو هدفه. طرقة واحدة على الباب كانت كافية لاستدراج الضحية، وما إن فتحت الباب حتى وجه لها ضربة قاسية بآلة حادة على الرأس، لتسقط غارقة في دمائها قبل أن تنطق بكلمة.

لم يكتفِ القاتل بجريمته، بل أشعل النار في أرجاء المنزل محاولاً إيهام الجميع بأن الوفاة نتجت عن حادث حريق، ثم هرب في عتمة الليل. لكن رائحة الدخان وجسد الضحية الملقى على الأرض أثارت شكوك الجيران الذين أبلغوا السلطات فورًا.

وكان رفض مفتش الصحة استخراج تصريح الدفن مفتاح حل اللغز، حيث أكد وجود شبهة جنائية واضحة لا تمحوها ألسنة النار، لتبدأ أجهزة البحث الجنائي بقيادة اللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، في فك خيوط الجريمة.

وكشفت التحريات وشهادات شهود العيان أن السيدة لم تكن تعيش علاقة غير شرعية كما روج البعض، بل كانت متزوجة عرفيًا من أحد رجال القرية بعد سنوات من ترملها، إلا أن هذه الحقيقة لم تمنع المجتمع الضيق وصاحب الثمانية عشر عامًا من اعتبار الأمر "عارًا" يستوجب الانتقام الدموي.

بعد ساعات من الحادث، وقع القاتل في قبضة العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، واعترف بجريمته، مؤكدًا أن معايرة شباب القرية له هي التي دفعته لارتكابها.

وبعد التحقيقات وتمثيل كيفية ارتكابه الجريمة أمام فريق نيابة مركز الفيوم، وتحت حراسة مشددة أشرف عليها اللواء محمود حمدي، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، صدر قرار بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ليبقى المنزل المحترق شاهدًا على ضحية قتلتها الشائعات مرتين: مرة بلسان الناس، ومرة بيد ابن شقيقها.