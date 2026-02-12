إعلان

بالصور.. فيراري تكشف عن تصميم مقصورة أولى سياراتها الكهربائية

كتب : مصراوي

08:12 م 12/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مقصورة فيراري لوتشي الكهربائية
  • عرض 7 صورة
    مقصورة فيراري لوتشي الكهربائية
  • عرض 7 صورة
    مقصورة فيراري لوتشي الكهربائية
  • عرض 7 صورة
    مقصورة فيراري لوتشي الكهربائية
  • عرض 7 صورة
    مقصورة فيراري لوتشي الكهربائية
  • عرض 7 صورة
    مقصورة فيراري لوتشي الكهربائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

روما - (د ب أ):

كشفت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الإيطالية فيراري عن تفاصيل أولية لتصميم أول سيارة كهربائية بالكامل تعتزم إنتاجها باسم فيراري لوتشي.

جاء تصميم السيارة لوتشي ثمرة للتعاون بين فيراري وجوني آيف، كبير مصممي شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل المنتجة لهواتف آيفون الذكية سابقا، وشركته لوف فروم.

على الرغم من تقليص فيراري لطموحاتها الأوسع في مجال السيارات الكهربائية في أواخر العام الماضي، تترقب الأسواق بشدة طرح السيارة لوتشي خلال العام الحالي.

تعتمد مقصورة لوتشي بشكل كبير على أسلوب آيف المميز، حيث تتسم بهيكل من الزجاج والألومنيوم، وأسطح فائقة البساطة، وملمس هادئ وجذاب وصفه النقاد بأنه يشبه إلى حد كبير أسلوب آبل.

يُعطي تصميم لوتشي الأولوية للوضوح وجودة المواد على حساب الفوضى البصرية، مما يشير إلى تحول عن التصميمات الداخلية التقليدية لسيارات فيراري المزدحمة بالمفاتيح والتصميمات الجريئة.

يتم تقديم السيارة لوتشي الكهربائية من فيراري ليس فقط كإنجازٍ بارز في الأداء، بل كتحفة تكنولوجية فاخرة، تجمع بين تراث العلامة التجارية العريق في صناعة السيارات وفلسفة التصميم في وادي السيليكون معقل صناعة التكنولوجيا والإلكترونيات في الولايات المتحدة.

إذا تطابق النموذج الإنتاجي مع النموذج الأولي، فقد يعيد إطلاق فيراري سيارتها الكهربائية إلى الواجهة، مغيرا بذلك مفهوم تجربة قيادة السيارات الكهربائية الفاخرة، حيث لا يقتصر التركيز على السرعة فحسب، بل يشمل تجربة القيادة الشاملة ووسائل الراحة الفاخرة.

صناعة السيارات السيارات الكهربائية سيارات فيراري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فقدت بصرها 6 أشهر.. أمل رزق تكشف كواليس أزمتها الصحية
زووم

فقدت بصرها 6 أشهر.. أمل رزق تكشف كواليس أزمتها الصحية
أهداف مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

أهداف مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)
"اشتريت سكينة بـ 140 جنيه ورحت ذبحته:.. قاتل طفل المهندسين: مرضيش يديني
حوادث وقضايا

"اشتريت سكينة بـ 140 جنيه ورحت ذبحته:.. قاتل طفل المهندسين: مرضيش يديني
6 صور من وصول بعثة الجيش الملكي للقاهرة لمواجهة الأهلي
رياضة عربية وعالمية

6 صور من وصول بعثة الجيش الملكي للقاهرة لمواجهة الأهلي
"توثيق الزواج" على نفقة المحافظة.. هدية لبدو "طوبيا" بطابا (صور)
أخبار المحافظات

"توثيق الزواج" على نفقة المحافظة.. هدية لبدو "طوبيا" بطابا (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة.. ماذا يعني للاقتصاد؟- ملف خاص
ضياء داود يفجر مفاجأة مع مجدي الجلاد: قد أعتزل الحياة السياسية وأعود للمحاماة