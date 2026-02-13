إعلان

شجرة الدقي العجوز تنهي صمت شارع الزهراء بمصابة

كتب : محمد شعبان

03:20 م 13/02/2026

سقوط شجرة - أرشيفية

لم يتوقع المارة في شارع الزهراء بحي الدقي أن الخطر قد يأتي من الأعلى، ومن غصن شجرة وارفة الظلال.

في لحظة لم تستغرق ثوانٍ، تحول الهدوء الراقي للحي العريق إلى صرخات استغاثة، بعدما هوت شجرة ضخمة بشكل مفاجئ، لتسحق تحت ثقلها جسد عابرة طريق، في مشهد حبس أنفاس سكان المنطقة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغاً بوقوع إصابة تيجة سقوط شجرة أمام العقار رقم 66 بشارع الزهراء. وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية ومسؤولو حي الدقي إلى موقع الحادث، ليتفاجأ الجميع بحجم الشجرة التي سدت عرض الطريق وعلقت بين أغصانها تفاصيل الواقعة الأليمة.

بينما كان المسعفون يسابقون الزمن لنقل المصابة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، باشرت الأجهزة الأمنية والتنفيذية مهامها في مسرح البلاغ.

