هيونداي فينيو كروس بـ700 ألف جنيه.. ما حقيقة طرحها في مصر؟

قال مصدر مسؤول بمجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي في مصر، إن الشركة لم تتخذ حتى الآن أي قرارات نهائية بشأن وقف إنتاج أو تجميع أي من الطرازات الحالية.

وأكد المصدر، في تصريح لـ"مصراوي"، أن ما يتم تداوله حول إحلال السيارة هيونداي فينيو الجديدة بإحدى السيارات السيدان الاقتصادية لا يتجاوز كونه تكهنات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الأيام الماضية، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أنباء عن اعتزام وكيل هيونداي طرح السيارة (Hyundai Venue) الجديدة بفئة الكروس أوفر الخدمية في السوق المحلي خلال عام 2026، والحديث عن أنها ستباع بسعر يقارب 700 ألف جنيه.

ماذا نعرف عن هيونداي فينيو؟

تعد هيونداي فينيو (Hyundai Venue) واحدة من أصغر سيارات الكروس أوفر التي تقدمها العلامة الكورية عالميًا، وتنتمي إلى فئة الـSUV تحت المدمجة، وتستهدف شريحة الباحثين عن سيارة عملية مدمجة بارتفاع مناسب عن الأرض واقتصاد جيد في استهلاك الوقود.

تتوفر فينيو في عدد من أسواق العالم بمحركات بنزين صغيرة السعة، أبرزها محرك 1.0 لتر تيربو أو 1.2 لتر تنفس طبيعي، متصلة بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيك، وتقدم أنظمة أمان تشمل الوسائد الهوائية المتعددة، نظام الثبات الإلكتروني، وأنظمة مساعدة السائق في بعض الفئات الأعلى تجهيزًا.

تمتلك سيارة هيونداي خزان وقود بسعة 45 لتر، ويتراوح متوسط استهلاكها ما بين 11.6 إلى 11.9 لتر لكل 100 كليومتر.

هيونداي فينيو يبلغ طولها الإجمالي 3995 ملم وعرض كلي 1770 ملم وارتفاع حوالي 1617ملم، ما يجعلها مريحة داخل المدن وسهلة الركن؛ فضلًا عن مساحة تخزين خلفية تصل إلى 355 لترًا مكعبًا.

تتميز فينيو بتصميم عصري يحمل هوية هيونداي الحديثة، مع واجهة أمامية جريئة ومصابيح LED في بعض الفئات، بالإضافة إلى شاشة ترفيه وسطية تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، ما يجعلها خيارًا منافسًا في فئة الكروس أوفر الاقتصادية حال طرحها بالسوق المصري رسميًا.

كما يتوفر بالنسخة المطروحة عالميًا من هيونداي فينيو أنظمة أمان قياسية تشمل مراقبة النقطة العمياء، مساعد البقاء في المسار، تنبيه المرور الخلفي، ووسائد هوائية متعددة في بعض الفئات.

وفي بعض الأسواق تتوفر الفئات الأعلى من فينيو بمزايا مساعدة متقدمة للسائق (ADAS)، لكن وجودها يتفاوت حسب النسخة والسوق.