بفارق 900 ألف جنيه.. تشتري هيونداي IONIQ 9 أم كيا EV 9 الكهربائية

هيونداي فينيو كروس بـ700 ألف جنيه.. ما حقيقة طرحها في مصر؟

قبل أيام، طرحت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "هيونداي" Hyundai التجارية في مصر، السيارة IONIQ 9 التي تنتمي إلى فئة الـSUV الرياضية ثلاثية الصفوف متعددة الاستخدامات الكهربائية.

تتوفر هيونداي IONIQ 9 الجديدة التي تقدم لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، وتقدم بسعتين الأولى 6 ركاب والثانية سبعة ركاب، وذلك بأسعار تبدأ من 2.750.000 جنيه للفئة Connect، و3.100.000 جنيه للفئة Extreme الثانية، و3.400.000 للفئة Calligraphy الأعلى للتجهيزات.

ويتوقع خبراء أن تدخل سيارة هيونداي الجديدة في مقارنات عدة مع عدد من السيارات الكهربائية التي تنتمي إلى نفس الفئة وتتوفر رسميًا بالسوق المصري، وفي مقدمة تلك السيارات كيا EV9 الجديدة.

سيارة كيا EV 9 تعد من السيارات حديثة العهد بالسوق المصري حيث تم تقديمها قبل أسابيع قليلة وتتوفر أيضًا بثلاث فئات من التجهيزات جميعها تتسع إلى سبعة ركاب، وتبدأ أسعارها من 3.650.000 جنيه للفئة GT Line، و3.700.000 للفئة GT Line Swivelling، و3.750.000 جنيه للفئة GT Line Relaxing.

في التقرير الآتي مقارنة تفصيلية للوقوف على أبرز المتشابهات والاختلافات بين كل من هيونداي IONIQ 9 وكيا EV 9 الجديدتين:

منظمومة الدفع

تعتمد النسخة المقدمة لعملاء السوق المصري من كيا EV9 على نظام دفع GT-Line e-AWD ببطارية 99.8 kWh بقوة 380 حصان ميكانيكي، ومدى سير يصل إلى 500 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن.

في المقابل تقدم هيونداي IONIQ 9 بمحرك كهربائي بقوة 160 كيلووات/218 حصان أو محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 320 كيلووات/436 حصان، فضل هذه القوة الكبيرة تنطلق السيارة Ioniq 9 الكهربائية بسرعة قصوى تبلغ 200 كلم/س.

وتتضافر جهود المحركات مع بطارية سعة 110 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 620 كلم، تم شحن البطارية بقدرة 250 كيلووات تقريبا بحيث يتم شحنها من 10 إلى 80% في غضون 24 دقيقة فقط.

أبعاد وأطوال

تقدم Ioniq 9 الجديدة بطول 5.6 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 3.13 متر، ما يوفر مكانا لـ3 صفوف جلوس، في حين تصل مساحة التخزين الخلفية إلى 1.323 لترا، وتعتمد على منصة E-GMP المعتمدة في سيارات هيونداي الكهربائية.

أما كيا EV 9 فيبلغ طولها الإجمالي 5.010 ملم، وعرضها الكلي 1.989 ملم، وارتفاعها 1.755 ملم، وقاعدة عجلات بطول 3.100 ملم ما يمنح مساحة داخلية كبيرة تتسع لستة وسبعة ركاب وفقًا للفئة.

أنظمة الأمان والمساعدة

تمتلك سيارة كيا الكهربائية الجديدة مجموعة من وسائل الأمان وأنظمة المساعدة في مقدمتها وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية لحماية الركاب، كاميرات 360 درجة ومستشعرات أمامية وخلفية.

يتوفر بالسيارة أيضًا كاميرات بدلًا من المرايا الجانبية، ونظام فرامل ABS، الثبات الإلكتروني، ومنع الانزلاق، والحفاظ على المسار، وفرامل للطوارئ، والتنبيه للنقطة العمياء، ومساعدة صعود المنحدرات.

على الجانب الآخر تمتلك هيونداي IONIQ 9 مجموعة من الأنظمة الذكية المتطورة التي تشمل نظم مساعدة السائق المتقدمة، وأنظمة أمان كثيرة، بالإضافة إلى مساعد ذكاء اصطناعي يعتمد على تقنيات حديثة للتحكم الصوتي في وظائف السيارة والملاحة، مما يعزز تجربة القيادة اليومية.

وسائل الراحة والرفاهية

سيارة كيا الجديدة مزودة بباقة من التجهيزات المتطورة والتقنيات يذكر منها شاشة تحكم كبيرة، ولوحة عدادات رقمية وشاشة ترفيه مركزية تعمل باللمس، وفتحات USB متعددة، ونظام تحكم صوتي ذكي، وشحن لاسلكي.

بينما تمتلك سيارة هيونداي شاشة معلومات وترفيه كبيرة، مع دعم كامل للاتصال عبر البلوتوث والتعرف الصوتي، إلى جانب نظام صوتي فاخر من Bose يضم ما يصل إلى 14 سماعة في الفئات الأعلى.

كما تشمل التجهيزات نظام تكييف أوتوماتيكي متعدد المناطق، ونظام دخول وتشغيل ذكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد، وباب خلفي كهربائي مع إمكانية ضبط الارتفاع، إضافة إلى عدة مخارج طاقة موزعة داخل المقصورة ومنطقة الأمتعة, ومرآة جانبية رقمية بالاضافة الي مصابيح امامية LED بخاصية الاضاءة المزدوجة التي تساعد علي سطوع عالي.