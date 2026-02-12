رغم نمو الإيرادات.. تراجع أرباح «إيسوزو موتورز» خلال 9 أشهر

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية إيسوزو موتورز، اليوم الخميس، انخفاض أرباحها خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، حتى 31 ديسمبر الماضي، على الرغم من ارتفاع إيراداتها. ومع ذلك، أبقت الشركة على توقعاتها لأرباح وإيرادات السنة المالية كاملة.

وفي بورصة طوكيو للأوراق المالية ارتفع سهم الشركة بنسبة 8ر1%، إلى 2804 ين.

وبلغ صافي الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي 21ر121 مليار ين بما يعادل 59ر172 ين للسهم الواحد، بانخفاض نسبته 1ر1% سنويا، مقابل 58ر122 مليار ين بما يعادل 51ر165 ين خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

في الوقت نفسه انخفض الربح التشغيلي للشركة بنسبة 4ر12% إلى 46ر172 مليار ين مقابل 79ر196 مليار ين في العام الماضي.

في المقابل زادت إيرادات إيسوزو موتورز بنسبة 3ر5% سنويا إلى 51ر2 تريليون ين مقابل 38ر2 تريليون ين خلال الأشهر التسعة من العام المالي الماضي.

وبالنسبة لنتائج العام المالي الحالي ككل ، أبقت الشركة على توقعاتها لصافي الأرباح عند مستوى 138 مليار ين بما يعادل 16ر186 ين للسهم، بانخفاض نسبته 2ر7% سنويا، في حين تتوقع أرباح تشغيل بقيمة 210 مليارات ين، بانخفاض نسبته 5ر8% عن العام الماضي؛ وتتوقع إيرادات بقيمة 3ر3 تريليون ين ياباني، بزيادة نسبتها 2% سنويا.