تفاعل جمهور المطربة شيرين عبد الوهاب مع إعادة طرح أغنيتها "عسل حياتي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عديدة حول ملكية الصفحات التي قامت بنشر الأغنية.

وحول ملكية الحسابات على منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام"، تكرر سؤال بين محبيها: "هل هذه الصفحة ما زالت تحت إدارة شيرين، أم أنها من الصفحات التي سُرقت منها؟".

من جانبه، حسم المستشار ياسر قنطوش، محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، الجدل في تصريح خاص لـ "مصراوي"، قائلاً: "الصفحات الرسمية الموثقة التي تقع تحت سيطرة المطربة حالياً هي (فيسبوك) و(إنستجرام) فقط"، محذراً من التعامل مع حساباتها على مواقع "إكس"، و"تيك توك"، والقناة التي تحمل اسمها على "يوتيوب".

وتابع ياسر قنطوش: "من المقرر خضوع المسؤول السابق عن حساباتها للمحاكمة يوم 21 فبراير الحالي، أمام محكمة جنح الاقتصادية".



شيرين عبد الوهاب فيسبوك





شيرين عبد الوهاب "أنستجرام"



