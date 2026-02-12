تشهد أسعار الدواجن حالة من التفاوت الواضح بين منطقة وأخرى، رغم أن السلعة واحدة ومصدرها مزارع الإنتاج نفسها؛ ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا الاختلاف ومدى ارتباطه بتكاليف حقيقية أم بعوامل تنظيمية داخل منظومة التداول.

ويؤكد مستهلكون أن الفروق السعرية لم تعد هامشية، بل باتت ملحوظة وتؤثر بشكل مباشر على المستهلك، خاصة في ظل الضغوط المعيشية الحالية.

فعلى مستوى بعض مناطق القاهرة الكبرى، يباع كيلو الدواجن في المعادي بنحو 130 جنيهًا، بينما تتباين الأسعار في مدينة السادس من أكتوبر بحسب المنطقة، لتتراوح بين 110 و140 جنيهًا. وفي المطرية يسجل الكيلو نحو 105 جنيهات، وفي منطقتي الخانكة والوراق تتراوح بين 100 جنيه و105 جنيهات.

أما في القرى والأرياف، فتتداول الدواجن بأسعار أقل نسبيًا، تتراوح بين 95 و105 جنيهات للكيلو؛ مستفيدة من القرب من المزارع وانخفاض تكاليف النقل وتراجع عدد الوسطاء.

تأثير الحلقات الوسيطة على أسعار الدواجن

في هذا السياق، أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن الحلقات الوسيطة تمثل أحد أسباب هذا التفاوت السعري، مشيرًا إلى أن غياب الضوابط المنظمة لتجارة الجملة والتجزئة يؤدي إلى تحركات غير منضبطة في الأسعار، تنعكس في النهاية على المستهلك.

وأوضح أن ضبط السوق يتطلب وضع منظومة واضحة تبدأ بحساب التكلفة الفعلية للإنتاج، بما يشمل سعر الكتكوت والأعلاف والأدوية والطاقة ونسب النفوق، ثم تحديد هامش ربح عادل للمنتج، مقترحًا أن يكون في حدود 5%، على أن يتم بعد ذلك تحديد ما يحصل عليه كل من تاجر الجملة وتاجر التجزئة بدقة، بما يمنع المغالاة ويحقق التوازن داخل السوق.

وشدد السيد على ضرورة وجود رقابة حقيقية على الحلقات الوسيطة، لضمان عدم تحميل المستهلك أعباء غير مبررة، وفي الوقت نفسه حماية المُنتِج من البيع بأقل من التكلفة، مضيفًا أن الاعتماد الكامل على آليات العرض والطلب في المرحلة الحالية لا يحقق الاستقرار المطلوب؛ ما يستدعي تدخلًا تنظيميًا يضع حدودًا واضحة للأسعار وهوامش الربح.

تكاليف التشغيل والإيجارات

وأشار إلى أن اختلاف الأسعار بين المناطق يرتبط كذلك بتكاليف التشغيل والإيجارات، لافتًا إلى أن بعض التجار في المناطق يبررون ارتفاع الأسعار بزيادة الإيجارات، وهو ما يرى أنه لا يجب أن يحمل بالكامل على المستهلك، مطالبًا بوضع حدود قصوى ودنيا تضمن انضباط السوق.

وأكد رئيس الشعبة أن تطبيق هذه الضوابط من شأنه أن يقود إلى سعر شبه موحد على مستوى الجمهورية، مع فروق طفيفة تعكس فقط اختلاف مستويات المعيشة، مشددًا على أهمية التحرك السريع للحفاظ على استقرار صناعة الدواجن باعتبارها صناعة استراتيجية تمس الأمن الغذائي.

