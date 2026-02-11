على طريق سريع.. حادث تصادم بين طائرة وثلاث سيارات يثير الجدل (فيديو)

جورجيا - (أ ب):

هبطت طائرة ذات محرك واحد اضطراريا على طريق مزدحم بولاية جورجيا الأمريكية، لتصطدم بثلاث سيارات وتصيب شخصين بجروح طفيفة، حسبما ذكرت السلطات، بعدما طلب أحد الطيارين على متن الطائرة مراقبي حركة الجوية بأن يخبروا زوجته ووالديه أنه يحبهم.

وهبطت الطائرة وهي من طراز "هوكر بيتشكرافت بونانزا" الاثنين، على طريق براونز بريدج في جينزفيل، على بعد نحو 50 ميلا (80 كيلومترا) شمال شرق أتلانتا. وكانت الطائرة متجهة إلى مطار مقاطعة شيروكي الإقليمي في كانتون من مطار لي جيلمر التذكاري في جينزفيل.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل في بيان إن الطائرة عادت بعدما واجهت مشكلات في المحرك بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأوضح المجلس أن الطائرة لم يكن لديها ما يكفي من الطاقة للوصول إلى المطار، لذلك فقد هبطت على الطريق.

وقال كيفن هولبروك الكابتن بشرطة جينزفيل إن الطائرة صدمت ثلاث سيارات، مما أدى إلى فصل خزان الوقود في إحداها. وأضاف أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.

وتابع هولبروك "إن حقيقة أنهما تمكنا من الهبوط وسط مئات المركبات ولم يصطدما إلا بثلاث منها، وبدون الاصطدام بخطوط كهرباء، أمر مذهل للغاية"، مشيرا إلى أن الطريق هو أحد الشرايين الرئيسية عبر شمال شرق جورجيا. وأضاف أن "حقيقة عدم إصابة أحد بجروح خطيرة أو مقتل أحد أمر مدهش للغاية."