سكودا تطلق سيارتها الكهربائية Epiq الصغيرة في الأسواق.. صور

ملادا بوليسلاف - (د ب أ):

أعلنت شركة سكودا التشيكية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها الكهربائية Epiq الصغيرة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وأوضحت الشركة التشيكية أن سيارتها الكهربائية Epiq الجديدة تأتي بطول 4.17 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.60 متر، وبالتالي فهي توفر مساحة لخمسة ركاب، في حين تبلغ سعة صندوق الأمتعة 475 لترا.

الدفع

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Epiq الصغيرة على سواعد محرك كهربائي بقوة 85 كيلووات/115 حصان أو بقوة 99 كيلووات/135 حصان أو 155 كيلووات/211 حصان.

وبفضل هذه القوة تنطلق سكودا Epiq من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في زمن يتراوح بين 11.0 و7.4 ثانية، بينما تتراوح سرعتها القصوى بين 150 و160 كلم/س.

وتتوفر للسيارة Epiq الكهربائية بطارية بسعة 37 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى 315 كلم أو بطارية بسعة 7ر51 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى 430 كلم.