"مصر أجمل".. مبادرة من رابطة التجار لمواجهة أزمة إغلاق معارض السيارات

عقدت رابطة تجار سيارات مصر، جلسة طارئة للجمعية العمومية، الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة أزمة إغلاق معارض السيارات، وذلك بحضور عدد كبير من شيوخ وكبار تجار السيارات.

وشهد الاجتماع، بحسب بيان، استعراض نتائج المباحثات التي جرت مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وناقش الحضور بشكل موسع وعلى مدار ساعات مختلف الرؤى والمقترحات، حيث أسفرت الجمعية العمومية الطارئة عن عدد من التوصيات المهمة.

أولا.. إطلاق مبادرة أطلق عليها "مصر أجمل" وتنطلق أعمالها من 8 يناير 2026 ولمدة شهر، حيث يبدأ مجلس إدارة الرابطة بالتحرك ميدانيًا بشارع الطيران وعدد من شوارع مدينة نصر.

وتهدف المبادرة إلى رفع إشغالات المعارض مثل السيارات المتواجدة على الأرصفة، وإزالة الحواجز الحديدية، والمشاركة في حملة شاملة لتجميل شوارع المدينة.

ثانيًا.. عقد اجتماع مع محافظ القاهرة خلال الأسبوع المقبل، لتحديد الأراضي والأماكن التي سيتم تخصيصها للتجار والموزعين كمعارض وأماكن بديلة، إلى جانب المطالبة بفترة انتقالية للمعارض غير المرخصة لتوفيق أوضاعها لحين توفير البدائل المناسبة.

ثالثًا.. التنسيق مع أعضاء مجلس النواب لبحث تقديم مشروع قانون يتيح تقنين أوضاع معارض السيارات، التي تنطبق عليها شروط الترخيص بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على مصالح العاملين بالقطاع.

كان قد شهد حي مدينة نصر شرقي القاهرة، قبل أيام، إغلاق عدد من صالات عرض السيارات الجديدة والمستعملة، لأسباب تتعلق بحسب مسؤولي الحي بمخالفات تراخيص وإشغالات الطرق.

وقد أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، في تصريحات سابقة لـ"مصراوي"، بأن هناك قرار واضح بشأن حظر معارض السيارات داخل التجمعات السكانية بمحافظة القاهرة، والذي يمنح أصحاب المعارض مهلة تنتهي في ديسمبر 2027 لتقنين أوضاعهم وتنفيذ الاشتراطات المطلوبة، مؤكدًا أن الرابطة لا تعارض مبدأ التنظيم والتطوير، لكن في نفس الوقت تطالب بحلول يمكن تطبيقها على أرض الواقع، مشددًا على أن قرارات الإغلاق خلال الأيام الماضية تسبب في خلل بالسوق والتأثير سلبًا على التجار والعاملين بالقطاع.

فيما قال منتصر زيتون، رئيس شعبة السيارات في كفر الشيخ وعضو الشعبة العامة باتحاد الغرف التجارية، إن قرارات إغلاق المعارض امتدت إلى خارج نطاق القاهرة والجيزة، تحديدًا محافظة كفر الشيخ بمدينتي الحامول وبلطيم، مؤكدًا أن موجة إغلاق معارض السيارات تتعارض مع توجهات الدولة الداعمة لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات من شأنها إثارة قلق المستثمرين وإضعاف ثقتهم في السوق لما تمثله من مخاطر محتملة على رؤوس الأموال.

اقرأ أيضًا:

شيري تقدم ثالث سيارة "سيدان" لها في مصر خلال أيام.. التفاصيل

أغربها هوندا زيرو.. سيارات كهربائية من المستقبل قريبًا في الأسواق

هل نجح الجيل الجديد من نيسان قشقاي في اختبار الحوادث الأوروبي؟ "فيديو يكشف"