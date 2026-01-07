قريبًا بالسوق المصري.. انطلاق فورثينج S7 لأول مرة محليًا

قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها سيات الإسبانية في مصر 2026

تستعد مجموعة الأمل للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة فورثينج بالسوق المصري، لتدشين العلامة رسميًا محليًا وطرح السيارة فورثينج S7 لأول مرة منتصف شهر يناير الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات فورثينج S7 قبل طرحها بمصر:

تنتمي فورثينج S7 لفئة السيدان المتوسطة، حيث يبلغ طولها 4935 مم، وعرضها 1915 مم، وارتفاعها 1495 مم، مع قاعدة عجلات طويلة تصل إلى 2915 مم.

تعتمد النسخة الكهربائية بالكامل من فورثينج S7 بقوة تبلغ 160 كيلوواط، أي ما يعادل 218 حصان، وتصل سرعتها القصوى 165 كيلومتراً في الساعة، وتسير بمدى إجمالي يصل إلى نحو 1250 كيلومتراً، مع مدى كهربائي خالص يتجاوز 230 كيلومتراً.

تأتي فورثينج S7 بمنظومة أمان كبيرة في مقدمتها وسائد هوائية متعددة أمامية وجانبية، ونظام كشف الاصطدام الأمامي والتحذير منه، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB)، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار (LKA)، والتحكم التكيفي في السرعة (ACC)، نظام مراقبة النقاط العمياء (BSD)، وحساسات أمامية وخلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS).، ومانع انزلاق (TCS) ومانع منحدرات (HAC)، تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX.

زودت المقصورة الداخلية لفورثينج S7 بشاشة عدادات رقمية بقياس 8.8 بوصة أمام السائق تعرض جميع بيانات القيادة، وشاشة وسطية للترفيه والمعلومات بقياس 15.6 بوصة ، وتدعم اللمس للتحكم في نظام الترفيه والملاحة والمزايا الأخرى داخل السيارة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاحن لاسلكي للهواتف وأماكن USB متعددة.