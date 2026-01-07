إعلان

أوبل تطلق سيارتها Grandland Electric AWD الكهربائية

كتب : مصراوي

11:19 ص 07/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    Grandland Electric AWD الجديدة
  • عرض 5 صورة
    Grandland Electric AWD الجديدة
  • عرض 5 صورة
    Grandland Electric AWD الجديدة
  • عرض 5 صورة
    Grandland Electric AWD الجديدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

روسلسهايم - (د ب أ):

أعلنت شركة أوبل عن إطلاق سيارتها Grandland Electric AWD الجديدة، والتي تعتمد على نظام دفع رباعي مع محركين كهربائيين.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها Grandland Electric AWD الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، على سواعد محركين كهربائيين بقوة325 حصانا.

وتتمتع السيارة، البالغ وزنها 3ر2 طن، بمدى قيادة يصل إلى513 كلم، وذلك بفضل البطارية بسعة73 كيلووات/ساعة.

وتتميز المقصورة الداخلية بسهولة الاستخدام، والتي تعد من نقاط القوة الواضحة؛ إذ تأتي أنظمة الملتيميديا والعدادات بتصميم بديهي يمكن التعامل معه بسلاسة حتى من دون الرجوع إلى دليل الاستخدام. وتم تجهيز السيارة بمجموعة تعليق فائقة تضمن أعلى درجات راحة القيادة على مختلف الطرق.

Grandland Electric AWD أوبل السيارات الجديدة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بسبب إصابة ابنها.. حنان ترك تتصدر مؤشرات البحث على "جوجل"
زووم

بسبب إصابة ابنها.. حنان ترك تتصدر مؤشرات البحث على "جوجل"
“لازم ينتبه لتصريحاته".. سهير المرشدي ترد على أحمد العوضي بعد إثارته الجدل
زووم

“لازم ينتبه لتصريحاته".. سهير المرشدي ترد على أحمد العوضي بعد إثارته الجدل
بفستان جريء.. نوال الزغبي أنيقة في أحدث ظهور لها
زووم

بفستان جريء.. نوال الزغبي أنيقة في أحدث ظهور لها
تحذير عاجل من حملة هجوم "الشاشة الزرقاء للموت".. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تحذير عاجل من حملة هجوم "الشاشة الزرقاء للموت".. ما القصة؟
ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء
اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح