أوبل تطلق سيارتها Grandland Electric AWD الكهربائية

روسلسهايم - (د ب أ):

أعلنت شركة أوبل عن إطلاق سيارتها Grandland Electric AWD الجديدة، والتي تعتمد على نظام دفع رباعي مع محركين كهربائيين.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها Grandland Electric AWD الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، على سواعد محركين كهربائيين بقوة325 حصانا.

وتتمتع السيارة، البالغ وزنها 3ر2 طن، بمدى قيادة يصل إلى513 كلم، وذلك بفضل البطارية بسعة73 كيلووات/ساعة.

وتتميز المقصورة الداخلية بسهولة الاستخدام، والتي تعد من نقاط القوة الواضحة؛ إذ تأتي أنظمة الملتيميديا والعدادات بتصميم بديهي يمكن التعامل معه بسلاسة حتى من دون الرجوع إلى دليل الاستخدام. وتم تجهيز السيارة بمجموعة تعليق فائقة تضمن أعلى درجات راحة القيادة على مختلف الطرق.