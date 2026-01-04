(مصراوي، د ب أ):

شهد سوق السيارات المصري خلال عام 2025 الماضي، تقديم العشرات من السيارات الكهربائية التي تتاح للمستهلكين رسميًا لأول مرة، ما نتج عنه حالة حراك أبرزتها أرقام المبيعات بقطاع السيارات النظيفة.

ويتوقع خبراء أن تستمر حالة الزخم في قطاع السيارات الكهربائية خلال عام 2026 الجاري، إذ من المقرر انضمام العشرات من الطرز على مدار العام؛ فضلًا عن الكشف رسميًا عن أول سيارة كهربائية مجمعة في مصر.

ويزداد اهتمام الأسواق بكل ما يتعلق بالسيارات الكهربائية يومًا بعد آخر، حيث باتت الغالبية العظمى من المستهلكين تؤمن بأن المستقبل سيكون حصرًا للسيارات الكهربائية.

ومن أبرز العوامل التي يهتم بها مالكي السيارات الكهربائية وسائل شحن البطاريات، ومنها تقنية الشحن ثنائي الاتجاه؛ حيث لم تعد السيارة الكهربائية تقتصر على استهلاك التيار الكهربائي فحسب، بل يمكنها أيضا إعادة تغذيتها إلى الشبكة الكهربائية.

وأوردت مجلة السيارات "أوتو جاتسيته" أنه يمكن الاعتماد على السيارة الكهربائية لشحن الدراجات الهوائية الكهربائية أو الأدوات الكهربائية أو الأنظمة الصوتية في الهواء الطلق أو حتى تغذية الشبكة الكهربائية مباشرة، وتُعرف هذه التقنية باسم Vehicle-to-X (V2X)، ولا تعتبر هذه الوظيفة عملية فحسب، بل إنها تعتبر وسيلة لاستقرار الشبكة الكهربائية وتعد مصدرا لتحقيق دخل إضافي لأصحاب السيارات الكهربائية عند تغذية الشبكة الكهربائية (V2G).

وأوضحت المجلة الألمانية أنه في عملية الشحن التقليدية يتم شحن بطارية السيارة الكهربائية من الشبكة الكهربائية، أما في عملية الشحن ثنائي الاتجاه فإن عملية الشحن تتم في الاتجاه المعاكس أيضا عن طريق محولات خاصة ووحدات تحكم ذكية وبنية تحتية مناسبة للشحن.

ومن المتطلبات الأساسية أن تكون السيارة ووحدة الشحن الحائطي والشبكة الكهربائية في المنزل تدعم هذه الوظيفة من الناحية التقنية، وأن يكون هناك اتصال فيما بينها.

وتتوافر التقنية اللازمة للشحن ثنائي الاتجاه بالفعل في عدد قليل من السيارات الكهربائية، ولكن هذا العدد في ازدياد، علاوة على توافر شواحن ووحدات شحن حائطية مزودة بوظيفة الشحن ثنائي الاتجاه. وتجدر الإشارة إلى أن معيار الاتصال (ISO 15118 20) ينظم كيفية تبادل المعلومات بين السيارة ومحطة الشحن، مثل وقت الشحن أو فراغ الشحنة وحدود الطاقة.

طرق الاستعمال

ويمكن استعمال وظيفة الشحن ثنائي الاتجاه بعدة طرق، وفي طريقة الاستعمال من السيارة إلى المنزل Vehicle to Home، والمعروفة اختصارا باسم (V2H)، تقوم السيارة الكهربائية بتغذية الشبكة الكهربائية للمنزل مباشرة، مثلا عندما يزداد الطلب على الطاقة الكهربائية في المساء ولا تتوافر طاقة شمسية، وبالاشتراك مع أنظمة الطاقة الشمسية PV يمكن للمنازل زيادة استهلاكها الذاتي وخفض تكاليف الطاقة الكهربائية، وفي هذه الحالة تعمل السيارة الكهربائية في الأساس كبطارية لتخزين طاقة إضافية.

وفي طريقة الاستعمال من السيارة إلى الشبكة Vehicle to Grid، والمعروفة اختصارا باسم (V2G)، تعود الطاقة الكهربائية من السيارة الكهربائية إلى الشبكة الكهربائية، وهو نموذج لأسواق الطاقة المستقبلية؛ حيث يمكن لآلاف السيارات أن تعمل كمخازن مؤقتة للطاقة الكهربائية من أجل تخفيف ذروة الأحمال أو منع ازدحام الشبكة الكهربائية.

وإلى جانب ذلك توجد طريقة الاستعمال Vehicle to Load، والمعروفة اختصارا باسم (V2L)؛ حيث تعمل السيارة الكهربائية كمصدر طاقة لتشغيل الأجهزة الكهربائية، على سبيل المثال في مواقع البناء أو المخيمات أو حتى أثناء انقطاع التيار الكهربائي، وكثيرا ما توفر الشركات العالمية هذه الوظيفة؛ لأنها لا تتطلب أي تدخل في الشبكة أو تقنيات إضافية، وبالتالي يسهل على أي مستخدم استعمالها.

وتوفر وظيفة الشحن ثنائي الاتجاه إمكانيات كبيرة؛ حيث يمكن أن تساهم في دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية بصورة أفضل، ودعم استقرارها وترشيد استهلاك الطاقة في المنزل.

كما يمكن لأصحاب السيارات الكهربائية خفض الطاقة أو حتى تحقيق دخل إضافي من خلال وظيفة الشحن الذكي.

قيود

وهناك بعض القيود؛ حيث يعتبر تقادم البطارية بسبب الشحن والتفريغ المتكرر أحد عوامل القلق، على الرغم من أن الشركات العالمية تفترض حاليا تأثيرا أقل، علاوة على أن هناك حاجة إلى تعريفات مناسبة، وإمكانية الوصول إلى الشبكة وأنظمة تحكم رقمية لتمكين تدفقات الطاقة المعقدة في الاستخدام اليومي، ولكن كل هذه التقنيات غالبا ما تكون مكلفة للغاية.

ومن المرجح أن يتغير هذه الوضع بشكل كبير خلال السنوات القادمة، ولذلك ينبغي على الأشخاص الراغبين في شراء سيارات كهربائية جديدة عدم التخلي عن وظيفة الشحن ثنائي الاتجاه.