صحيفة أمريكية: إحدى شركات ساويرس في طريقها لامتلاك "بوجاتي" الفرنسية

نشرت صحيفة "Road & Track" الأمريكية المتخصصة في أخبار السيارات، تقريرًا حول مفاوضات تجريها شركة بورشه الألمانية مع عدد من الكيانات الاستثمارية لبيع حصتها البالغة 45% في مشروع Bugatti Rimac.

وكشفت الصحيفة الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، أن شركتي HOF Capital وBlueFive Capital تعملان معًا لإتمام صفقة الاستحواذ على حصة بورشه في علامة "بوجاتي" الفرنسية، مقابل نحو 1.2 مليار دولار.

وتعود ملكية شركة HOF Capital إلى أحد أفراد عائلة ساويرس، في حين تعود شركة BlueFive Capital إلى مؤسسها حازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي المشارك السابق لمجموعة Investcorp.

وتعمل الشركتان في مجال رأس المال المخاطر، حيث تدعمان رواد الأعمال من خلال توفير تمويل طويل الأجل، يمتد من مرحلة الفكرة وحتى الطرح العام الأولي.

وكان ماتي ريماك، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة ريماك الكرواتية المالكة لعلامة بوجاتي، قد أعلن في وقت سابق من العام الماضي أن قيمة صفقة الاستحواذ على حصة بورشه في بوجاتي بلغت 1.1 مليار دولار.

وفي تطورات لاحقة، أفادت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية بارتفاع قيمة الصفقة بنحو 100 مليون دولار عن السعر المعلن سابقًا، مشيرة إلى أن الصفقة المتوقعة قد تشمل أيضًا حصة بورشه في Rimac Group نفسها.

ومن المنتظر، بحسب الوكالة، الإعلان عن التفاصيل النهائية لعملية البيع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتمثل صفقة الاستحواذ على Bugatti Rimac، التي تمتلكها ريماك الكرواتية منذ عام 2021، فرصة لتعزيز المكانة العالمية للعلامة التجارية الشهيرة، وربطها بشبكات استثمارية وخبرات مالية واسعة توفرها HOF Capital، في خطوة بارزة داخل قطاع السيارات الفاخرة.

يذكر أن بوجاتي (Bugatti) علامة تجارية فرنسية للسيارات الفارهة فائقة الأداء، تأسست عام 1909 على يد المهندس إيتوري بوجاتي، وتشتهر بتقديم سيارات خارقة تجمع بين الفخامة والأداء الاستثنائي.

ومن أبرز الطرازات الأيقونية التي قدمتها بوجاتي عالميًا سيارات شيرون وفيرون، إلى جانب طرازي ميسترال وديفو، اللذين يتشاركان مع شيرون في العديد من المواصفات الهندسية، رغم تقديمهما كطرازات مستقلة.

