قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن الحزب التزم باتفاق وقف إطلاق النار فيما لم تلتزم إسرائيل بأي بند من بنوده، لافتًا إلى أن الحزب لم يرد على الاعتداءات المتكررة حتى لا يتهم بإعاقة الدبلوماسية.

وأضاف قاسم، في بيان اليوم الأربعاء، أن الحزب قال مراراً إن إسرائيل تريد التوسع في منطقة الشرق الأوسط، لان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال إنه يريد "إسرائيل الكبرى"، مؤكداً أن إسرائيل تمثل خطرا وجوديا على الحزب وشعبه ووطنه وعلى المنطقة بأسرها.

وأكد الأمين العام لحزب الله، أن المشكلة ليست في سلاح حزب الله، بل في الاحتلال وخرق السيادة الدائم، معتبراً أن قرارات 5 و7 آب التي اتخذتها الحكومة اضعفتها وأعطت العدوان شرعية، وأن الواجب هو إيقاف هذا المسار الخطير المتمثل باستمرار العدوان الإسرائيلي الأمريكي.

وأوضح الأمين العام لحزب الله، أن إسرائيل تريد أن تظهر أنها قادرة على فرض القرار السياسي على لبنان، موضحاً أن إطلاق الصواريخ على إسرائيل جاء رداً على 15 شهراً من الانتهاكات، وأن الدفعة الصاروخية الأولى كانت خطوة لإسقاط "وهم أن العدو سيسكت في حال السكوت عنه".

كما اتهم الأمين العام لحزب الله، إسرائيل بتهجير أكثر من 85 قرية وبلدة، وهدم الممتلكات ومراكز القرض الحسن.