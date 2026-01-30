أحدث قائمة سعرية لطرازات BMW و MINI في السوق المصري

موجة تخفيضات تضرب السوق المصري في يناير.. تراجع أسعار 11 سيارة حتى 295

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة يابانية مستوردة في مصر

كتب - محمد جمال:

كشفت شركة جلوبال أوتو Global Auto Group، الوكيل المحلي لعلامتي بي إم دبليو BMW و ميني MINI في السوق المصري، عن أحدث قائمة أسعار سيارات BMW و MINI خلال شهر يناير 2026.

وشهدت القائمة الرسمية المعنلة من قبل الوكيل المحلي بمصر، تقديم فئة جديدة ضمن الفئة الخامسة BMW 5 Series، مع إطلاق BMW 530i لأول مرة رسميًا في مصر.

كما كشفت القائمة المعلنة الظهور الأول لـ BMW iX3 Neue Klasse الكهربائية بالكامل لأول مرة في مصر لأول مرة تحت اسم BMW iX3 50 xDrive M Sport.

تتمتع طرازات BMW وMINI بضمان 5 سنوات أو 200 ألف كيلومتر أيهما أقرب، إلى جانب 3 سنوات صيانة مجانية أو حتى 60 ألف كيلومتر.

ونستعرض من خلال القائمة السعرية التالية أحدث أسعار طرازات بي إم دبليو وميني بالسوق المصري: