صادرات السيارات الكورية الجنوبية تهبط 20.8% في فبراير لهذا السبب

كتب : مصراوي

11:03 ص 18/03/2026

سول - (د ب أ):


أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الأربعاء، تراجع صادرات السيارات الكورية الجنوبية خلال فبراير الماضي بنسبة 8ر20% سنويا، بسبب انخفاض عدد أيام العمل خلال الشهر نظرا لحلول عطلة رأس السنة القمرية للعام الحالي في هذا الشهر.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والموارد أن القيمة الإجمالية لصادرات السيارات خلال الشهر الماضي بلغت 8ر4 مليار دولار.

في الوقت نفسه ارتفعت قيمة صادرات السيارات الهجين بنسبة 5ر23% لتصل إلى 21ر1 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات الإجمالية للسيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالهيدروجين بنسبة 2ر8% لتصل إلى 670 مليون دولار.

وأشارت الوزارة إلى أن الصادرات الإجمالية للسيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالهيدروجين والسيارات الهجين، بلغت خلال أول شهرين من العام أعلى قيمة لها على الإطلاق وهو 5ر4 مليار دولار.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى تراجع صادرات السيارات الكورية الجنوبية إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر29% سنويا، في حين تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%.

وفي المقابل، أظهرت البيانات أن الصادرات إلى أمريكا اللاتينية ارتفعت بنسبة 7ر21% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وعلى الصعيد المحلي، بلغ حجم مبيعات السيارات خلال الشهر الماضي 123275 سيارة بانخفاض نسبته 2ر7% عن العام السابق.

إيران: قتلى ومصابون بهجوم على جنوب البلاد
شئون عربية و دولية

إيران: قتلى ومصابون بهجوم على جنوب البلاد
الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول تضرب عدة مناطق
أخبار مصر

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول تضرب عدة مناطق

وزيرة التضامن تكرّم أبطال مسلسل "صحاب الأرض"
أخبار مصر

وزيرة التضامن تكرّم أبطال مسلسل "صحاب الأرض"
السيسي وسلطان عمان يتفقان على استمرار التشاور لاستعادة الاستقرار الإقليمي
أخبار مصر

السيسي وسلطان عمان يتفقان على استمرار التشاور لاستعادة الاستقرار الإقليمي
موعد مباراة ليفربول وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة ليفربول وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا

