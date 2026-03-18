إنجاز جديد لـBMW وMINI في مصر بعد تتويج جلوبال أوتو عالميًا



أعلنت شركة جلوبال أوتو، الوكيل الرسمي لعلامتي BMW وMINI في مصر، فوزها بجائزة "أفضل رئيس تنفيذي" (President Award) لعام 2025 من مجموعة BMW Group العالمية، في إنجاز جديد يعكس الأداء المتميز الذي تحققه الشركة في السوق المصرية.



وجاءت الجائزة من نصيب الرئيس التنفيذي للمجموعة، محمد قنديل، للمرة الثانية خلال عامين، بعد فوزه بها سابقًا في 2023، تقديرًا لجهوده في تطوير تجربة العملاء وتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لعملاء BMW وMINI في مصر.

وتُمنح جائزة "President Award" وفق معايير دقيقة تشمل أداء المبيعات، ورضا العملاء، وكفاءة الأنشطة التسويقية، وسلاسة العمليات، إلى جانب الابتكار في الخدمات والتحول الرقمي، وهو ما نجحت "جلوبال أوتو" في تحقيقه خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، خاصة في تطوير قنوات التواصل وتحسين تجربة العملاء.

كما ساهم الأداء القوي لعلامة MINI في دعم هذا الإنجاز، بعدما سجلت أعلى مبيعات لها في السوق المصرية خلال 20 عامًا، محققة نموًا بنسبة 51% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، ما يعكس زيادة الإقبال على العلامة وتعزيز حضورها محليًا.

وعززت الشركة هذا النجاح من خلال تقديم خدمات متطورة، أبرزها خدمة "من الباب إلى الباب" لصيانة السيارات، والتي تتيح استلام السيارة من منزل العميل وإعادتها بعد الصيانة، بالإضافة إلى خدمة متابعة حالة السيارة عبر فيديوهات مباشرة من داخل مراكز الخدمة، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والثقة لدى العملاء.

وفي سياق متصل، أكدت "جلوبال أوتو" استمرار التزامها بدورها المجتمعي، حيث تعتزم خلال عام 2026 تنفيذ عدد من المبادرات في مجالات التعليم والاستدامة والعمل الخيري، من بينها تطوير مدارس في المناطق الأكثر احتياجًا، والتعاون مع VeryNile لتنظيف نهر النيل من المخلفات، إلى جانب حملات دعم غذائي خلال شهر رمضان.

كما أعلنت رعاية علامة BMW لفعاليات سحور مؤسسة أهل مصر لعام 2026، دعمًا لجهودها في علاج ضحايا الحروق وتعزيز العمل الإنساني.

من جانبه، أعرب محمد قنديل عن فخره بالفوز بالجائزة، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس جهود فريق العمل والتركيز المستمر على تقديم تجربة استثنائية للعملاء، مشيرًا إلى أن الأداء القياسي لعلامة MINI يمثل دافعًا لمواصلة تحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة>

