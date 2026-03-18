بعد الزيادة.. أسعار ومواصفات شيري أريزو 6 GT الجديدة بالسوق المصري

كتب : محمد جمال

02:56 م 18/03/2026
    شيري أريزو 6 GT الجديدة
    شيري أريزو 6 GT الجديدة
    شيري أريزو 6 GT الجديدة
    شيري أريزو 6 GT الجديدة
    شيري أريزو 6 GT الجديدة
    شيري أريزو 6 GT

تقدم شركة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيري التجارية في مصر، سيارتها شيري أريزو 6 GT بزيادة 50 ألف جنيه خلال مارس الجاري.


تبدأ أسعار شيري أريزو 6 GT في السوق المصري من 920 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية كاملة التجهيزات 980 ألف جنيه.


ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات شيري أريزو 6 GT:

تعتمد شيري أريزو 6 GT الجديدة على محرك T1.5 رباعي الأسطوانات بقوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض 6 سرعات (DCT) مبلل ، لتوفر تجربة قيادة رياضية متكاملة مع تحقيق كفاءة استهلاك الوقود.

تضم المقصورة الداخلية أحدث التجهيزات التكنولوجية، بما في ذلك شاشة عدادات رقمي 10.25 بوصة وشاشة وسطية قياس 10.25 بوصة، ونظام تكييف أوتوماتيكي، وتشغيل بدون مفتاح، وعجلة قيادة متعددة الوظائف إلى جانب حلول اتصال ذكية تجعل تجربة القيادة ممتعة وسهلة في المدينة وعلى الطرق السريعة.

ويتمتع الطراز الجديد بحزمة متكاملة من أنظمة السلامة، تشمل ABS، وEBD، وESP، وTCS، مع وسائد هوائية أمامية وجانبية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا رؤية 360°، مما يعكس التزام شيري بتقديم أعلى معايير الأمان لعملائها.

