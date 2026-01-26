إعلان

وكيل شيري يعلن تأجيل طرح أريزو 6 GT المجمعة في مصر.. التفاصيل

كتب : مصراوي

12:29 م 26/01/2026 تعديل في 12:56 م
قررت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيري التجارية، تأجيل طرح السيارة أريزو 6 GT المجمعة بمصانع الشركة في مصر.

وكان من المقرر بحسب المعلن سابقًا أن يتم الكشف لأول مرة عن السيارة شيري أريزو 6 GT يوم الاثنين 26 يناير الجاري، وذلك في احتفالية كبيرة بأحد فنادق الجيزة.

ولم يكشف الوكيل المحلي للعلامة الصينية عن أسباب تأجيل طرح السيارة أو الموعد الجديد لتقديمها، واكتفى مصدر مسؤول بالقول إن التأجيل لظروف خارجة عن إرادة الشركة.

ونستعرض من خلال التقرير الآتي أبرز مواصفات شيري أريزو 6 GT قبل طرحها رسميًا بمصر:

المحرك

تجمع شيري أريزو 6 GT بين التصميم العصري والديناميكي والتكنولوجيا المتقدمة، وتعتمد على محرك 1.5T رباعي الأسطوانات، بقوة 145 حصانًا مع عزم دوران 210 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض 6 سرعات (DCT)..

الأبعاد

شيري أريزو 6 تأتي بهيكل طوله 4.680 ملم، وعرض 1.825 ملم وارتفاع 1.490 ملم؛ وشبكة أمامية بتصميم هجومي، ومصابيح أمامية وخلفية متطورة، وخطوط جانبية انسيابية تساهم في تحسين الديناميكا الهوائية والثبات، ومساحة تخزين سعتها تصل إلى 570 لتر مكعبًا.

التجهيزات

أما مقصورة السيارة تقدم بمواد وتجهيزات حديثة من بينها شاشة لمس وسطية بقياس 10.25 بوصة تدعم أبل كاربلاي وAndroid Auto، وشاشة عدادات رقمية أو شبه رقمية، مع نظام صوتي وشحن لاسلكي للهواتف.

أنظمة الأمان

ويتوفر في بعض الفئات تدعم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) مثل التحذير من النقطة العمياء والمساعدة على تغيير المسار، مما يرفع من مستوى الراحة والأمان.

تم تجهيز السيارة بأنظمة أمان قياسية تشمل نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، نظام التحكم في الثبات، وأكياس هوائية متعددة حسب الفئة، كما تمنح المقاعد الداخلية دعمًا مريحًا لمسافات طويلة، وأنظمة تكييف أوتوماتيك مع فتحات خلفية في بعض الفئات لتعزيز راحة الركاب بالمقاعد الخلفية.

أسعار السيارات سيارات شيري شيري أريزو 6 صناعة السيارات جي بي أوتو

