"إكسباندر" تتصدر.. أرخص سيارة يابانية 7 راكب زيرو في مصر

تعرف على مواصفات أكثر سيارة مبيعًا بالعالم.. وسعرها الرسمي في مصر

شانجان CS75 Plus مرشحة للانطلاق رسميًا في مصر قريبًا

تعد ميتسوبيشي إكسباندر التي تقدمها شركة دايموند موتورز مصر، الوكيل المحلي لعلامة ميتسوبيشي في السوق المصري، أرحص سيترة 7 راكب يابانية زيرو في مصر خلال شهر يناير 2026 الجاري.

تعد إكسباندر واحدة من أكثر سيارات الـ7 راكب الاقتصادية في السوق المصري، وتتميز بتصميم قوي ومساحات عائلية كبيرة ما يعزز مكانتها كأحد أرخص الخيارات اليابانية 7 راكب المتاحة في مصر.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفات السيارة:

منظومة الحركة

تستمر إكسباندر 2026 في الاعتماد على محرك أربع أسطوانات سعة 1500 سي سي ذو سحب طبيعي للهواء، يولد قوة 105 حصان وعزم دوران قدره 141 نيوتن. متر عند 4000 دورة في الدقيقة. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 4 سرعات، مما يساعد السيارة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 170 كم/س وفقًا للأرقام الرسمية.

الأبعاد والمساحات

من حيث الأبعاد، يبلغ طول السيارة 4.59 متر مع قاعدة عجلات طولها 2.77 متر، وعرض 1.75 متر، وارتفاع يتراوح بين 1.73 و1.75 متر حسب الفئة. توفر السيارة حقيبة خلفية بسعة 495 لتر، والتي يمكن زيادتها إلى 1630 لترعند طي المقاعد الخلفية، مما يعزز من سعة التخزين.

التجهيزات الأساسية

تأتي إكسباندر 2026 مع العديد من الأنظمة التي تضمن الأمان والراحة. تشمل أنظمة ABSلمنع انغلاق الفرامل وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات، مع توافر وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي. كما تتضمن الفئة الثانية كاميرا خلفية لمساعدة السائق أثناء الرجوع.

بالنسبة للتجهيزات، تشمل الفئة الأولى حساسات للمطر والإضاءة LED الأمامية والخلفية، إلى جانب مفتاح ذكي مع إمكانية طي المقاعد الخلفية ومنافذ تكييف للصف الخلفي.

أما الفئة الثانية فتتضمن زر لتشغيل المحرك، بالإضافة إلى منفذ كهربائي 12 فولتفي الجزء الخلفي من السيارة، وإضاءة تريحيبية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مع إمكانية تعديل ارتفاع مقعد السائق. كما تمت إضافة فرش قماشي مختلف مع وضعية للقيادة الاقتصادية.

تأتي إكسباندر 2026 مع شاشة مركزية أكبر تتميز بدعمها لخصائص أبل كار بلاي و أندرويد أوتو، مما يسهل ربط الهاتف الذكي بالنظام المعلوماتي للسيارة لتوفير تجربة ترفيهية ومرونة في استخدام التطبيقات. كما تم تزويد السيارة بمكابح يدوية كهربائية، إضافة إلى نظام تشغيل المحرك بالبصمة.

الأسعار

تبدأ أسعار ميتسوبيشي إكسباندر 2026 الجديدة وفقًا لأحدث قائمة معلنة من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية من 1,300,000 جنيه للفئة Midline، و 1,390,000 جنيه للفئة Highline، و 1,475,000 جنيه للفئة Premium Line الأعلى تجهيزًا.

اقرأ أيضًا:

مصر وتويوتا تبحثان توطين صناعة سيارات جديدة وزيادة المكون المحلي

فولفو تكشف عن سيارتها EX60 الجديدة بسعر يعادل 3.4 مليون جنيه.. صور

فولكس فاجن تكشف عن ID. Polo كأرخص سيارة كهربائية في تاريخها