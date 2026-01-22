تويوتا تبحث صناعة سيارات جديدة في مصر وزيادة المكون المحلي

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مع وفد شركة «تويوتا تسوشو» اليابانية برئاسة شنيشيرو أوتساكا، الرئيس التنفيذي للعمليات لقطاع أفريقيا، إلى جانب قيادات شركة «تويوتا إيجيبت لهندسة السيارات» برئاسة أحمد منصف، الرئيس التنفيذي للشركة.

الاجتماع جاء بشأن بحث خطط التوسع المستقبلية لتويوتا تسوشو في السوق المصري وفرص زيادة الاستثمارات في مجال تصنيع السيارات خلال المرحلة المقبلة، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من مسؤولي وزارة الصناعة.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير رؤية الدولة لتوطين صناعة السيارات في مصر، والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة المركبات.

وتابع الوزير، أن الدولة مستعده بشكل كامل لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لشركة تويوتا للتوسع في أنشطتها الصناعية داخل البلاد، بما يشمل إمكانية إنشاء مصنع جديد وتسريع الإجراءات المطلوبة لإطلاق المشروع وبدء الإنتاج في أقرب وقت.

ووجه الوزير بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات مذكرة التفاهم المقترحة بين الشركة والحكومة المصرية، والتي تتضمن دراسة إدخال طرازات جديدة من سيارات تويوتا للتصنيع والتجميع المحلي، إلى جانب تطوير طراز «تويوتا فورتشنر» المصنع في مصر حاليًا، بما يسهم في رفع قدرته التنافسية وزيادة نسبة المكون المحلي وتعزيز فرص التصدير للأسواق الخارجية.

من جانبهم، أعرب ممثلو «تويوتا تسوشو» و«تويوتا إيجيبت» عن تقديرهم للتطور الملحوظ الذي يشهده القطاع الصناعي في مصر، مؤكدين أن السوق المصري يمثل محورًا رئيسيًا في خطط الشركة للتوسع داخل القارة الأفريقية، ومبدين رغبتهم في تعميق التعاون مع الحكومة المصرية والاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتاحة لصناعة السيارات.

