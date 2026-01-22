فولكس فاجن تكشف عن ID. Polo كأرخص سيارة كهربائية في تاريخها

برلين - (د ب أ):

تفرض السيارات الصغيرة هيمنتها لدى شركة فولكس فاجن، فبعد أن فقدت الشركة الألمانية صلتها بالقاعدة الشعبية، التي تتمتع بها في طريقها نحو تطوير السيارات الكهربائية، تعود فولكس فاجن مرة أخرى عبر أسطول كامل من السيارات الصغيرة لتصنيع السيارات المخصصة للشعب.

وتتصدر السيارة الكهربائية ID. Polo المشهد حاليا كنموذج اختباري مزين بألوان زاهية، وسوف يتم طرحها في الأسواق خلال فصل الصيف المقبل بتكلفة أقل من 25 يورو حسب وعود الشركة الألمانية.

ونظير هذه التكلفة يحصل العملاء على أرخص سيارة كهربائية من شركة ألمانية، وربما تكون أول سيارة فولكس فاجن للجيل الكهربائي،علاوة على عودة الشركة الألمانية إلى نقاط قوتها التقليدية.

العودة إلى الأزرار والمفاتيح

وتعتمد الشركة الألمانية في سيارتها الجديدة على اسم موثوق ومجرب بدلا من الأرقام، بالإضافة إلى التخلي عن أزرار التمرير ونطاقات المستشعرات، التي تعرضت لانتقادات كثيرة لصالح العودة إلى الأزرار والمفاتيح، كما يتم التحكم بجميع الوظائف المهمة بالمقود بدقة عن طريق الضغط بدلا من اللمس، ويتم ضبط مستوى صوت نظام المعلومات والترفيه ودرجة الحرارة بواسطة منظم دوار.

ومع ذلك فإن شركة فولكس فاجن لا تتخلى عن الابتكارات الجديدة تماما؛ حيث تمتاز السيارة ID. Polo الجديدة بلوحة عدادات رقمية وشاشة كبيرة بجانبها. ويمكن حسب الرغبة محاكاة العدادات التناظرية خلف المقود من سيارة فولكس فاجن Golf من حقبة الثمانينيات من القرن المنصرم وتظهر بجانبها أيقونة شريط الكاسيت، بينما يصدح مشغل ملفات MP3 بالأغنيات الكلاسيكية.

ولكن العودة إلى نقاط القوة التقليدية لفولكس فاجن لا يعني التخلي عن الأنظمة المتطورة؛ حيث تزخر سيارة فولكس فاجن ID. Polo بالكثير من أنظمة المساعدة الذكية، والكثير من وظائف الراحة المحسنة مثل مقاعد التدليك، كما أنها تعتبر أول سيارة تعتمد على منصة الوحدات التركيبية (MEB) المطورة، وهي المنصة، التي طورتها شركة فولكس فاجن للموديلات الكهربائية.

وأشارت الشركة الألمانية إلى أنها طورت جيلا جديدا من المحركات الكهربائية وخلايا البطاريات الجديدة ذات طاقة أعلى، وهو ما يقلل من استهلاك الطاقة ويخفض التكاليف. وعلى غرار التحول من نظام الدفع الخلفي إلى نظام الدفع الأمامي، فإن ذلك يوفر عدة كيلوجرامات من الكابلات ويقلل الوزن ويبسط عملية التجميع.

وثمة ميزة أخرى للتحول إلى نظام الدفع الأمامي، فعلى الرغم من أن السيارة ID.Polo لا تتمتع بنفس حيوية ورشاقة الموديل الأكبر وتفتقر إلى مساحة إضافية لصندوق الأمتعة الأمامي، إلا أن المقاعد الخلفية توفر مساحة كبيرة للأرجل، وهو ما يمثل ميزة كبيرة لسيارة صغيرة لا يتجاوز طولها 4 أمتار، بالإضافة إلى وجود صندوق أمتعة كبير بسعة تبلغ 435 لترا، وعند طي مساند ظهر المقاعد الخلفية فإن سعة صندوق الأمتعة تصل إلى 1243 لترا.

ثلاثة إصدارات

وفي البداية سيتم طرح السيارة ID.Polo الجديدة بثلاثة إصدارات بقوة 85 كيلووات/116 حصان أو 99 كيلووات/135 حصان أو 155 كيلووات/211 حصان.

وتَعد الشركة الألمانية أيضا بطرح الموديل ID.Polo GTI بحلول نهاية العام بقوة تبلغ 166 كيلووات/226 حصان.

وتتمتع السيارة الجديدة بثبات ممتاز على الطريق والتوجيه السلس والوزن الخفيف بشكل استثنائي لسيارة كهربائية؛ حيث يزيد وزنها قليلا على 1500 كجم.

مدى القيادة

وللحفاظ على التكلفة المستهدفة قامت شركة فولكس فاجن بخفض تكاليف البطاريات؛ حيث يشتمل الإصدار الأساسي على بطارية بسعة 37 كيلووات/ساعة بمدى قيادة يصل إلى 300 كلم، وتبلغ سعة البطارية الأكبر حجما 52 كيلووات ساعة وتفرغ شحنتها بعد قطع مسافة 450 كلم.

وتقتصر وظيفة الشحن المنزلي على 11 كيلووات كحد أقصى، كما يمكن الشحن السريع بالتيار المستمر على 130 كيلووات كحد أقصى.

القيادة بدواسة واحدة

ولأول مرة توفر سيارة ID. Polo ميزة القيادة بدواسة واحدة، وهي وظيفة تحظى بشعبية كبيرة بين عملاء السيارات الكهربائية.

وإذا قام السائق باختيار أقوى مستوى من المستويات الخمسة ورفع القدم عند دواسة الوقود، فإن السيارة تتباطأ حتى التوقف التام حتى بدون استخدام المكابح الميكانيكية، مما يولد كمية كبيرة من الطاقة، التي يتم استعادتها.