"قوة أكبر ومدى أطول"| شاومي تطلق سيارتها الكهربائية SU7 الجديدة

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، ثالث أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية بالعالم، وعملاق التكنولوجيا الصيني، عن إطلاق سيارتها الكهربائية SU7 الجديدة بمزيد من القوة ومدى قيادة أكبر.

وأوضحت الشركة الصينية أن أبرز التحديثات، التي طرأت على سيارتها الكهربائية SU7 الصالون، يتمثل في منظومة الشحن؛ حيث تعتمد النسخة القياسية على نظام 752 فولت، بينما تصل نسخة Max إلى قرابة 900 فولت، وهو ما يتيح شحنا يكفي لقطع مسافة حتى 670 كلم خلال 15 دقيقة.

وتصل النسخة القياسية إلى مدى قيادة يبلغ 720 كلم، بينما يبلغ مدى قيادة النسخة Max نحو 840 كلم، أما مدى قيادة النسخة Pro فيناهز 900 كلم.

وحصلت منظومة الدفع على محركات V6s Plus جديدة بقوة 320 حصانا للنسخة القياسية و690 حصانا لنسخة Max، مع إطارات خلفية أعرض بمقدار 2 سم لتحسين الثبات.

وتم تجهيز جميع الفئات بنظام تعليق هوائي ثنائي الحجرات، إلى جانب أنظمة مساعدة متقدمة تشمل ليدار وقدرة معالجة فائقة، كما ارتفع مستوى الأمان مع 9 وسائد هوائية وفرامل محسنة وهيكل أكثر صلابة، بالإضافة إلى مصدر طاقة مستقل لأقفال الأبواب في حالات الطوارئ.

