بسبب هيونداي ..ترامب: على الشركات الأجنبية تدريب الأمريكيين

واشنطن (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على الشركات الأجنبية التي تستثمر في الولايات المتحدة توظيف وتدريب العمال الأمريكيين، وذلك تعليقا على مداهمة لمصنع تابع لشركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي في ولاية جورجيا الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، دعا ترامب "جميع الشركات الأجنبية التي تستثمر في الولايات المتحدة إلى احترام قوانين الهجرة في أمتنا".

وواصل ترامب قائلا: "استثماراتكم مرحب بها، ونحن نشجعكم على جلب أفرادكم الأذكياء جدا، ذوي المواهب التقنية الرائعة، بشكل قانوني، لبناء منتجات عالمية المستوى، وسنجعل ذلك ممكناً لكم بسرعة وبشكل قانوني، ما نطلبه في المقابل هو أن تقوموا بتوظيف وتدريب العمال الأمريكيين".

ويوم الخميس، شنت السلطات الأمريكية مداهمة لمصنع بطاريات هيونداي في جورجيا فيما وصفته بأنه "عملية إنفاذ كبرى لقوانين الهجرة".

وتحدثت المدعية الأمريكية مارجريت هيب يوم الجمعة عن "أكثر من 400 عامل غير شرعي... تم تحديدهم واحتجازهم. الهدف من هذه العملية هو الحد من التوظيف غير القانوني ومنع أصحاب العمل من الحصول على ميزة غير عادلة من خلال توظيف عمال غير مصرح لهم. وهدف آخر هو حماية العمال غير المصرح لهم من الاستغلال".

وقد أدت الاعتقالات إلى توترات دبلوماسية بين واشنطن وسول.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في سول إنه لا ينبغي انتهاك الأنشطة الاقتصادية للشركات المستثمرة في الولايات المتحدة وحقوق ومصالح مواطنيها "بطريقة غير عادلة".