بالصور.. تسلا تكشف عن سيارتها Model Y Performance الجديدة

واشنطن - (د ب أ)

أعلنت شركة تسلا عن إطلاق سيارتها الكهربائية Model Y Performance الجديدة، التي تنتمي إلى الفئة المدمجة من الموديلات الـSUV الرياضية متعددة الأغراض.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سيارتها الكهربائية Model Y Performance الجديدة تعتمد على نظام دفع مزدوج بمحركين كهربائيين بقوة 158 كيلووات في الأمام و303 كيلووات في الخلف بقوة إجمالية تصل إلى 460 حصانا، ما يمكّنها من التسارع من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 3.5 ثانية فقط، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 250 كلم.

ويصل مدى السير إلى 580 كلم، في حين يبلغ معدل الاستهلاك 17 كيلووات ساعة/100 كلم.

ملامح ديناميكية

ومن الناحية التصميمية، تتمتع السيارة Model Y Performance بملامح أكثر ديناميكية، مع خطوط أمامية وخلفية محسنة، ومصدات رياضية، وجناح خلفي من الكربون.

وتبرز الجاذبية أكثر عبر جنوط مقاس 21 بوصة، مع إطارات أعرض، ومكابح حمراء عالية الأداء ومرايا جانبية باللون الأسود.

المقصورة الداخلية

أما المقصورة الداخلية فتأتي بلمسات رياضية متطورة تشمل مقاعد جديدة ودواسات ألومنيوم وشاشة مركزية ضخمة بحجم 16 بوصة. ويستفيد ركاب المقاعد الخلفية من شاشة إضافية بحجم 8 بوصات، بينما يظل السقف البانورامي الزجاجي ونظام Autopilot، والتحديثات البرمجية عبر الأثير من المزايا القياسية.

ولإضفاء تجربة قيادة رياضية متكاملة، تم تزويد السيارة بنظام تعليق متكيف يوازن بين الأداء والراحة.