رينو تطلق سيارتها Symbioz E-Tech 160 الهجينة الجديدة.. تعرف على سعرها

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات، عن إطلاق سيارتها Symbioz E-Tech 160 الهجينة بالكامل، والتي تنتمي إلى الفئة المدمجة من السيارات الـSUV الرياضية متعددة الأغراض.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها Symbioz E-Tech 160 الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين بسعة 8ر1 لتر وبقوة 116 كيلووات/158 حصان ومحركين كهربائيين وبطارية بسعة 1.4 كيلووات ساعة.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة الهجينة من صفر إلى 100 كلم/ساعة في غضون 9.1 ثانية، بينما تصل سرعتها قصوى إلى 180 كلم/ساعة. أما متوسط استهلاك الوقود فيبلغ 4.3 لتر/100 كلم (وفقا لدورة WLTP).

ناقل الحركة “Dogbox”

ومن المزايا الخاصة لنظام نقل الحركة ما يُسمى بناقل الحركة “Dogbox”، والذي يعمل بدون قابض ويُتيح نقلا فعالا للطاقة من خلال وضع التشغيل الذكي متعدد المراحل. ويتيح هذا النظام نقل حركة أكثر سلاسة واستجابة، مما يزيد من راحة القيادة.

وتشتمل باقة التجهيزات القياسية على نظام الوسائط المتعددة OpenR Link مع خدمات جوجل، وشاشة عرض للسائق بحجم 10.25بوصة، وكاميرا للرؤية الخلفية، ونظام تثبيت السرعة التكيفي.

وتتوفر السيارة Symbioz E-Tech 160 الهجينة بالكامل نظير سعر يبدأ من 33 ألف و100 يورو (مليون و883 ألف جنيه مصري) تقريبًا.