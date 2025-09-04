"كيا" تحتفل ببيع السيارة رقم مليون في هذه الدلة بعد 37 عاما

سيدني - (د ب أ):

احتفلت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية كيا كورب بوصول مبيعاتها التراكمية في السوق الأسترالية إلى مليون سيارة بعد 37 عاما من دخولها هذه السوق.

وقالت الشركة إنه تم الاحتفال ببيع السيارة رقم مليون التي تحمل العلامة التجارية لكيا بأحد المعارض في مدينة كوينزلاند أمس الأربعاء، بالتوقيت المحلي لأستراليا.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن كيا دخلت أستراليا لأول مرة في عام 1988، وأسست فرعا محليا للبيع فيها عام 2006. ووصلت إلى مبيعات تراكمية قدرها نصف مليون سيارة عام 2018 قبل أن تضاعف رقم هذه المبيعات خلال نحو سبع سنوات فقط.

وكانت السيارة كيا سيراتو، المعروفة في كوريا الجنوبية باسم كيا4 ، الأكثر مبيعا للشركة في أستراليا، حيث وصلت مبيعاتها التراكمية إلى 78ر200 ألف سيارة، تلتها السيارة سبورتاج بمبيعات قدرها 188159 سيارة ثم كيا ريو، 166062، وكيا كارنفال، 123854 سيارة.

وقال داميان ميرديث، الرئيس التنفيذي لشركة كيا أستراليا: "ازدهرت كيا في سوق تنافسية وديناميكية، مدعومة بمنتجات تتطور لتلبي التوقعات المتغيرة، وبعلامة تجارية اكتسبت ثقة العملاء الأستراليين... ومع موجة جديدة من الطرز المبتكرة في الأفق، يمثل احتفال اليوم نقطة بداية مثيرة لفصل جديد من مسيرتنا" في السوق الأسترالية.

يذكر أن كيا كورب هي ثانية أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية وهي تابعة لمجموعة هيونداي موتورز جروب أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية.