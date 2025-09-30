تخفيض 50 ألف جنيه بأسعار KGM توريس الجديدة في مصر.. التفاصيل

أعلنت شركة عربيات إيجيبت، الوكيل المحلي لعلامة "كي جي إم" KGM الكورية المعروفة سابقاً باسم سانج يونج، عن تخفيضات سعرية على السيارة "توريس" Torres التي تنتمي لفئة الكروس أوفر متوسطة الحجم.

ووصل التخفيض وفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الكورية الجنوبية 50 ألف جنيه، لجميع الفئات لتباع فئتها الأولى بسعر 1,525,000 جنيه، أما الفئة الثانية فجاءت بسعر 1,650,000 جنيه.

وسعرت الفئة الثالثة عند 1,799,000 جنيه، تليها الفئة الرابعة التي تُعرض بسعر 1,940,000 جنيه، بينما الفئة الأعلى تجهيزًا ذات نظام الدفع الرباعي 4×4 فقد أصبحت بسعر 2,40,000 جنيه.

تعتمد "KGM توريس" على محرك رباعي الأسطوانات سعته 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة تبلغ 163 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران 280 نيوتن متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، يضمن انتقالاً سلساً للقوة وكفاءة في الأداء داخل المدن وخارجها. وتتميز الفئة الأعلى Adventure بنظام دفع رباعي يعزز قدرات السيارة على الطرق غير الممهدة.

