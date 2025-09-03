وكيل هيونداي يقدم "سانتا في" بصيانة وقطع غيار مجانية لمدة عامين

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لهيونداي في مصر، عن تقديم طراز "سانتا في" الجديد، بكمية محدودة بتأمين مجاني لمدة عام كامل، إضافة إلى صيانة مجانية لمدة عامين أو 60 ألف كيلومتر (قطع غيار وأجور)، وذلك ابتداءً من اليوم وحتى نفاد الكمية.

وتطرح جي بي أوتو السيارة العائلية "سانتا في" في السوق المصري بخيارين من الفئات: Executive ويبلغ سعرها الرسمي 3.150.000 جنيه، والفئة Calligraphy الأعلى تجهيزًا سعرها 3.650.000 جنيه.

وتتوفر السيارة سانتا في بفئتيها موديل 2025 بخيار المقاعد الستة أو السبعة لتلبية احتياجات الأسر وكبار التنفيذيين.

تعمل هيونداي سانتا في بمحرك سعة 1600 سي سي تيربو مدعوم بنظام هايبرد هجين لتعزيز كفاءة استهلاك الوقود، مع نظام دفع كلي للعجلات يمنح ثباتًا وأداءً قويًا على مختلف الطرق، بالإضافة إلى قدرة على قطع مسافة تصل إلى 1200 كيلومتر بخزان وقود ممتلئ.

أما معايير الأمان والراحة، فقد زودت السيارة بحزمة Smart Sense المتطورة، التي تشمل أنظمة مثل مساعد البقاء في المسار، ورصد النقاط العمياء، وكاميرات بزاوية 360 درجة، إلى جانب شاشة عرض أمامية (Head-Up Display) لتعزيز رؤية السائق.

كما تأتي السيارة مزودة بمقاعد كهربائية للاسترخاء، وحساسات أمامية وخلفية وجانبية لتسهيل ركن السيارة، فضلًا عن نظام صوتي متطور من Bose يضمن تجربة سمعية استثنائية.

وتجمع "سانتا في" بين الفخامة والابتكار عبر شاشة معلومات ترفيهية ضخمة بقياس 25 بوصة، وشاحنين لاسلكيين للهواتف، إضافة إلى وحدة تحكم متعددة الاستخدامات من الجانبين، وتكتمل التجربة بمقاعد جلدية فاخرة وكسوة سقف من مادة السويد الفاخرة، مع دعم "Apple CarPlay"، و"Android Auto" لاسلكيًا.