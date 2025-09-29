سيارة مصنفة كهربائية في مصر تسير 1000 كم بخزان وقود.. تعرف علي أسعارها

بعد تقديمها رسميًا في مصر.. تعرف على هونشي EHS7 الفارهة

رسميًا.. طرح بروتون ساجا موديل 2026 في مصر (أسعار ومواصفات)

تقدم شركة نيسان إيجيبت، النسخة الفيس ليفت الأحدث من السيارة نيسان قشقاي الرياضية متعددة الاستخدامات في السوق المحلي، التي تقدم أحدي فئاتها مع تكنولوجيا E-power المبتكرة من نيسان، التي تصنف وترخص محليًا كسيارة كهربائية.

وتقدم هذه الفئة من السيارة بمحرك e-Power بقوة 140 كيلووات/190 حصان، المتصل بمولد كهربائي يدفعه محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بقوة 116 كيلووات/158 حصان، بالإضافة إلى بطارية سعة 2.1 كيلووات ساعة، هذه المنظومة تمكن السيارة من قطع مسافة تقارب الـ 1000 كم بخزان وقود واحد.

تتميز نسخة الفيس ليفت من قشقاي بملامح أكثر عصرية تظهر على شبكة المبرد والكشافات الأمامية ومصابيح الضوء النهاري، كما تتوفر السيارة بطلاء ثنائي اللون.

تأتي سيارة نيسان بعجلات مصنوعة من معدن خفيف قياس 19 أو 20 بوصة، وتبقى السيارة بأبعادها السابقةحيث يبلغ طولها 4.425 ملم وعرضها 1.835 ملم وارتفاعها 1625 ملم، في حين تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 1.447 لترا.

المقصورة الداخلية للسيارة تأتي بمواد عالية الجودة وحليات جديدة مع فرش ألكانتارا. وتدعم أنظمة السيارة خدمات جوجل، وتعتمد على باقة واسعة من الأنظمة المساعدة مثل وظيفة الكبح الاضطراري ومساعد الحفاظ على حارة السير وشاشة لعرض صورة محيطية تنقلها أربع كاميرات.

كما تتوفر وظيفة 3D، والتي تتيح مراقبة السيارة بمساعدة ثمان كاميرات، فضلا عن الوضع الشفاف لغطاء حيز المحرك، والذي يسمح بصورة افتراضية للعجلات الأمامية.

فئة قشقاي E-power، تقدم بسعر رسمي مليون و 899 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

"يدير حربا من داخلها"| بوتين يصطحب رئيس وزراء الهند بسيارة أوروس الخارقة

بعد وقف إنتاجها رسميًا.. ما مصير مالكي بي واي دي F3 في مصر؟

بالصور.. توج التركية تطلق سيارتها T10X الكهربائية الجديدة في الأسواق

"الصين تقلب الطاولة".. السيارات الكهربائية أرخص من البنزين لأول مرة بالتاريخ

"لم تعد مليونية".. سيات إبيزا موديل 2025 بأسعار جديدة في سبتمبر

تنبؤات رئيس رابطة التجار تتحقق بشأن تراجع أسعار هذه السيارات

من 10 إلى 100 ألف كم.. صيانات دورية بسيطة تجاهلها يكلفك الكثير من المال

أرخص سيارة كهربائية لـBYD.. هل يطرحها الوكيل الجديد في مصر رسميًا؟