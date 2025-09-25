أسعار ومواصفات هيونداي إلنترا AD موديل 2026 بعد التخفيضات الأخيرة

أودي Q3 موديل 2026 في مصر رسميًا بزيادة تصل إلى 55 ألف جنيه

أكثر من ربع مليون جنيه انخفاض بأسعار سيارات ألفا روميو الإيطالية في مصر

سوبارو ترفع سقف الضمان على سياراتها في مصر إلى 12 عامًا.. التفاصيل

تقدم مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، السيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2026 المجمعة محليًا بتخفيض بلغ 50 ألف جنيه.

تقدم هيونداي إلنترا AD الجديدة المجمعة في مصر، تبدأ من 945.000 جنيه للفئة Baseline، ومليون و30 ألف جنيه للفئة Modern، والفئة Topline الأعلى تجهيزًا سعرها الجديد مليون و135 ألف جنيه.

تأتي هيونداي إلنترا AD سيدان العائلية الجديدة بهيكل طوله 4.620 مم، وعرض 1.800 مم، وارتفاع كلي 1.450 مم، وتبلغ سعة الحقيبة الخلفية 407 لترًا مكعبًا، وقاعدة عجلات بطول 2.700 مم.

تعتمد سيارة هيونداي الجديدة على سواعد محرك 1.600 سي سي بقوة 127.5 حصان، و155 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4.850 لفة في الدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة 6SP-AT.

تتميز FL Elantra AD بمواصفات أمان قياسية تشمل خاصية الفرامل المضادة للانغلاق، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً، وكاميرا للرؤية الخلفية، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

كما يتوفر بها جهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية، وحساس مطر أوتوماتيك، ومثبت سرعة، بينما تضم التجهيزات الداخلية للسيارة عدادات للتحكم بضغطة واحدة لفتح وغلق زجاج السائق.

السيارة مزودة قياسًا أيضًا بمقاعد وعجلة قيادة وناقل حركة مكسو بالجلد، وإمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات، وتكييف هواء أوتوماتيك بتحكم ثنائي في درجة الحرارة، وشاحن USB، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية 60:40.

أما أنظمة الراحة والترفيه تتمثل في حساس إضاءة أوتوماتيك، وإمكانية فتح وغلق السيارة عن بعد، وشاشة 7 بوصة تعمل باللمس، و6 مكبرات صوت، ودعم لأجهزة الأيفون والأندرويد، مع عجلة قيادة متعددة المهام، ونظام Bluetooth® للهاتف.

جاء التصميم الخارجي للسيارة FL Elantra AD بشكل أكثر جرأة يبرز اندماج جسم السيارة مع مقدمتها الجذابة ومقصورتها الأنيقة مع تزويدها بجنوط سبور مقاس "16، وزجاج خلفي يحقق الخصوصية، ومرايات كهربائية الضبط ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا.

تم تجهيز السيارة أيضًا بمرايات كهربائية الضبط ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا، ومصابيح أمامية مسلطة للإضاءة الهالوجين واضاءة أمامية خلال النهار وفوانيس خلفية LED، فتحة سقف، مفتاح ذكي، نظام تحديد المواقع.