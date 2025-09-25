إعلان

للمقبلين على الشراء.. أرخص سيارة جديدة تقدمها "بايك" في مصر

كتب - محمد جمال:

11:36 ص 25/09/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    بايك U5 Plus الجديدة
  • عرض 10 صورة
    بايك U5 Plus الجديدة
  • عرض 10 صورة
    بايك U5 Plus الجديدة
  • عرض 10 صورة
    بايك U5 Plus الجديدة
  • عرض 10 صورة
    بايك U5 Plus
  • عرض 10 صورة
    بايك U5 Plus
  • عرض 10 صورة
    بايك U5 Plus الجديدة
  • عرض 10 صورة
    بايك U5 Plus الجديدة
  • عرض 10 صورة
    بايك U5 Plus الجديدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعد السيارة بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان العائلية الجديدة، كأرخص طرازات العلامة الصينية بالسوق المصري خلال شهر سبتمبر الجاري.

وتقدم بايك U5 Plus الجديدة بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 750 ألف جنيه للفئة القياسية، و855 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لبايك U5 Plus بالسوق المصري:

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

تأتي بايك U5 Plus السيدان بطول 4.66 متر وعرض 1.82 متر وارتفاع 1.48 متر وقاعدة عجلات بطول 2.67 متر مع خلوص أرضي 15.5 سم.

تقدم U5 Plus بعددا من مواصفات السلامة والأمان القياسية وفي مقدمتها فرامل ABS وEBD ومساعد فرامل EBA مع تحكم الكتروني في الثبات والتحكم في الجر.

كما تأتي بفرامل يد كهربائية وتحكم في المنحدرات ووسائد هوائية أمامية وزر تشغيل ووقف المحرك والدخول الذكي وحساسات خلفية ومثبت سرعة وايموبليزر ومراقبة الضغط بالإطارات وكاميرا خلفية 360 درجة ومراقبة النقط العمياء وتحذير مغادرة المسار ووسائد جانبية.

مقصورة سيارة بايك يتوفر بها شاشة 12.3 بوصة و6 مكبرات صوت وبلوتووث، وتكييف أوتوماتيك وتكييف خلفي وشاشة 7 بوصة وعجلة قيادة جلد متعددة الوظائف ويتوفر للسيارة ألوان أبيض وأحمر وأسود وفضي.

اقرأ أيضًا:

كيفاني تجري تعديلات جذرية على فيراري Purosangue

يانج وانج U9 إكستريم.. أسرع سيارة كهربائية في العالم

نصائح مهمة لاستخدام صندق سقف السيارة بشكل صحيح

بايك U5 Plus أسعار السيارات السيارات الجديدة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بتفاهم أمريكي.. الجامعة العربية: نناقش تشكيل قوة استقرار عسكرية في غزة
انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر
لأول مرة: ترامب يقدم خطة لإنهاء الحرب في غزة بدعم عربي.. فما أبرز بنودها؟