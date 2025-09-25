كيفاني تجري تعديلات جذرية على فيراري Purosangue

بعد تقديمها رسميًا.. تعرف على أسعار أرخص سيارات أودي 2026 في مصر

برلين - (د ب أ):

أجرت شركة كيفاني (Keyvany) تعديلات جذرية على السيارة فيراري Purosangue لحقنها بقوة إضافية من ناحية، وزيادة جاذبية ملامحها من ناحية أخرى.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنها أضفت على السيارة طابعا خاصا بفضل الاعتماد الكامل على ألياف الكربون باللون الأسود.

وتعكس السيارة المعدلة، التي تحمل الاسم Porroo، طابعها الهجومي من خلال رفارف عريضة وعتبات جانبية جديدة، بالإضافة إلى اسبويلر خلفي ثلاثي الأجزاء من نوع "ذيل البطة" وجناح على حافة السقف وناشر مع ضوء كبح إضافي، إلى جانب فتحات عادم ضخمة.

كما أُعيد تصميم المقدمة عبر مصدم معدل وغطاء محرك جديد مع شفرات ديناميكية مدمجة. وتكتمل اللمسات الخارجية بجنوط كبيرة، مع شعارات فيروزية اللون لشركة التعديل.

أما المقصورة الداخلية، فقد حصلت على تحسينات لا تقل جرأة؛ حيث يكسو اللون الفيروزي معظم المكونات بما في ذلك المقاعد والمقود والكونسول الأوسط وألواح الأبواب.

وجاءت بعض التفاصيل باللون الأسود لتضفي تباينا بصريا، إلى جانب الاستخدام المكثف لألياف الكربون. كما أضافت الشركة إضاءات مميزة لشعارها على الأبواب، فضلا عن سقف مضيء بتأثير "سماء مرصعة بالنجوم".

زيادة القوة

وتحت غطاء المحرك، عززت كيفاني الأداء بشكل لافت؛ حيث زادت قوة محرك V12 إلى 880 حصانا، وعزم دوران يبلغ940 نيوتن متر، أي بزيادة قدرها 155 حصانا و224 نيوتن متر مقارنة بالنسخة القياسية، التي تنطلق بقوة 725 حصانا و716 نيوتن متر.

وبفضل هذه التعديلات، تنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س خلال 3ر3 ثانية فقط، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب350 كلم/س.