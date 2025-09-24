الكشف عن أسعار أودي Q6 e-tron الكهربائية موديل 2026 في مصر

بعد تقديمها رسميًا.. تعرف على أسعار أرخص سيارات أودي 2026 في مصر

أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة أودي التجارية في مصر، عن إطلاق موديل 2026 من السيارة أودي Q6 e-tron Performance الكهربائية رسميًا في السوق المحلي.

تتوفر السيارة أودي Q6 e-tron Performance الـSUV الرياضية الفارهة بفئة تجهيز واحدة سعرها الرسمي بحسب المعلن من وكيل العلامة الألمانية 4.100.000 جنيه.

يتميز الطراز الجديد من Q6 e-tron Performance بشبك تهوية مغلق بالكامل ومصابيح أمامية مبتكرة من جزئين. بالإضافة إلى تكنولوجيا الإضاءة المتطورة التي تشمل توقيع ضوء رقمي، ومصابيح ليد ماتريكس، ونظام أوليد للمصابيح الخلفية، مما يعزز من الأمان ويضيف لمسة عصرية جذابة.

وفيما يتعلق بالأداء، تتمتع السيارة بمحرك كهربائي قوي يولد 240 كيلوواط (326 حصانًا) ما يمكنها من الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة في 6.6 ثوانٍ فقط.

تمتلك السيارة بطارية ليثيوم أيون بقدرة 100 كيلوواط/ساعة توفر مدى سير يصل إلى 639 كم، مما يجعلها واحدة من أكثر السيارات الكهربائية كفاءة في فئتها.

تتميز السيارة أيضًا بمقصورة داخلية مزودة بعدد من الشاشات الرقمية المتطورة، ونظام تكييف أوتوماتيكي قابل للتعديل في ثلاث مناطق، إضافة إلى نظام صوتي من فئة "Bang & Olufsen".

كما حرصت الشركة على تزويد السيارة بأحدث أنظمة الأمان مثل نظام التحذير من الخروج من المسار، ونظام المساعدة في تجنب العوائق أثناء الخروج من المنعطفات الحادة.