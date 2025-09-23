سيارة SUV تبدأ كيا الكورية تصنيعها في مصر مطلع 2026.. ما هي؟

القاهرة - (مصراوي):

تتجه شركة كيا الكورية ووكيلها في مصر EIT نحو بدء تجميع سياراتها محليًا اعتبارًا من 2026، ضمن خطة استثمارية تتجاوز قيمتها 500 مليون جنيه، تستهدف إنتاج طراز من فئة السيدان وآخر من فئة الـSUV داخل مصانع الشركة بمصر.

وبحسب ما أعلنته الشركة، فإن قائمة الطرازات المرشحة للتجميع المحلي تضم عددًا من أبرز سيارات كيا العالمية، ونقلًا عن مصادر فإن "سورينتو" الـSUV من أبرز المرشحين للتصنيع المحلي، ما يفتح الباب أمام عودة هذا الطراز الكبير متعدد الاستخدامات إلى خطوط الإنتاج المحلية بعد سنوات من طرحه كموديل مستورد.

كانت كيا سورينتو تجمع محليًا في مصر حتى عام 2018، قبل أن يتوقف الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد، وتراجع القدرة الشرائية بالسوق المحلي، إضافة إلى تحديات تسعير المكونات المستوردة بعد تحرير سعر الصرف. ما دفع الشركة وقتها للاعتماد على الاستيراد الكامل بدلًا من التجميع.

الأبعاد الاقتصادية والتصنيعية

يمثل مشروع التجميع المحلي خطوة محورية لشركة كيا في مصر، إذ يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض تكاليف الرسوم الجمركية، بما ينعكس على تسعير السيارات محليًا.

كما يأتي ذلك متماشيًا مع توجه الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات، وزيادة المكوّن المحلي، وتعزيز دور الصناعات المغذية.

أسباب ترشح عودة سورينتو للتجميع المحلي

ورغم أن الشركة لم تكشف بشكل نهائي عن أسماء الطرازات التي سيبدأ تجميعها أولًا، إلا أن سورينتو تعد من أبرز المرشحين بقوة، لكونها سيارة عائلية متكاملة ومنافسة في فئتها.

ومن المتوقع أن يقتصر التجميع المحلي في البداية على فئات محددة، على أن يتم التوسع لاحقًا وفقًا لحجم الطلب في السوق المصري والقدرة الإنتاجية للمصانع.

ثقة في السوق المصري

خطوة كيا للتجميع المحلي تعكس ثقة متزايدة في السوق المصري ورغبة في تعزيز حضور العلامة الكورية عبر توفير طرازات متنوعة بأسعار أكثر تنافسية.

وفي حال دخول سورينتو إلى خط الإنتاج المحلي، فإنها ستشكل إضافة قوية لقطاع الـSUV الكبير في مصر، وتدعم خيارات المستهلكين الباحثين عن سيارات عائلية رحبة بمواصفات عالمية.

مواصفات سورينتو

تعد كيا سورينتو الـSUV متوسطة الحجم واحدة من أكثر سيارات الشركة تميزًا، وتأتي بمحرك 1.6 لتر تيربو GDI مدعوم بنظام هجين بقوة 230 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، مع نظام دفع أمامي.

وتوفر كيا سورينتو ثلاثة صفوف من المقاعد تسع حتى 7 ركاب، إضافة إلى مساحة تخزين واسعة تصل إلى نحو 1.996 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.

أسعار سورينتو المستوردة وتوقعات تراجعها بعد التجميع محليًا

تتوفر كيا سورينتو موديل 2025 المستوردة بفئة تجهيزات واحدة سعرها الرسمي 3.500.000 جنيه، ومن المتوقع في حال عادت السيارة إلى التجميع المحلي أن تتراجع أسعارها بنسب قد تتراوح بين 8 و12% وهو ما يضفي ميزة للسيارة بالسوق وسط منافسيها في نفس الفئة السعرية.

اقرأ أيضًا:

"يدير حربا من داخلها"| بوتين يصطحب رئيس وزراء الهند بسيارة أوروس الخارقة

بعد وقف إنتاجها رسميًا.. ما مصير مالكي بي واي دي F3 في مصر؟

بالصور.. توج التركية تطلق سيارتها T10X الكهربائية الجديدة في الأسواق

"الصين تقلب الطاولة".. السيارات الكهربائية أرخص من البنزين لأول مرة بالتاريخ

"لم تعد مليونية".. سيات إبيزا موديل 2025 بأسعار جديدة في سبتمبر

تنبؤات رئيس رابطة التجار تتحقق بشأن تراجع أسعار هذه السيارات

من 10 إلى 100 ألف كم.. صيانات دورية بسيطة تجاهلها يكلفك الكثير من المال

أرخص سيارة كهربائية لـBYD.. هل يطرحها الوكيل الجديد في مصر رسميًا؟