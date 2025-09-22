انخفاض أسعار GAC EMZOOM الجديدة في مصر حتى 90 ألف جنيه.. التفاصيل

24 سيارة جديدة انخفضت أسعارها في 21 يومًا.. التراجع وصل ربع مليون جنيه

أبرز السيارات الكهربائية التي دخلت مصر رسميًا في 2025.. تبدأ من 585 ألف

مع اقتراب الزيادة.. تعرف على أقل السيارات استهلاكًا للبنزين بمصر

من اليوم.. 200 ألف جنيه انخفاض بأسعار أيولوس HUGE الهجينة في مصر

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة جميل موتورز الوكيل الحصري لعلامة "جي إيه سي" GAC التجارية الفاخرة في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة GAC EMZOOM خلال شهر سبتمبر الجاري بقيم تتراوح بين 40 و90 ألف جنيه.

ووفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الصينية أصبحت أسعار جي إيه سي MZOOM التي تتوفر بـ4 فئات تبدأ مليون و55 ألف جنيه بدلًا من مليون و95 ألف جنيه للفئة الأولى GS، والفئة الثانية GB بات سعرها مقابل مليون و115 ألف جنيه مقابل مليون و155 ألف جنيه 1,155,000 جنيه.

أما الفئة الثالثة GL تراجع سعرها إلى مليون و195 ألف جنيه مقارنة بمليون و255 ألف جنيه، بينما حصلت الفئة R-Style الأعلى تجهيزًا على أكبر قدر من التخفيض حيث تراجعت إلى مليون و275 ألف جنيه بعد أن كان سعرها مليون و365 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات GAC EMZOOM التفصيلية في مصر:

يبلغ طول GAC EMZOOM نحو 4410 مم وعرض 1850 مم وارتفاع 1600 مم مع قاعدة عجلات بطول 2650 مم. وتتسع السيارة لخمسة ركاب مع سعة تخزين تبلغ 341 لتر ترتفع الي 1271 لتر بطي المقاعد الخلفية مع خزان وقود سعة 47 لتر. ويبلغ وزن السيارة 1370 كجم الي 1415 كجم.

تقدم GAC EMZOOM بمحرك 1500 سي سي بقوة 174 حصان تربو، مع عزم دوران 270 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات DCT.

زودت المقصورة الداخلية لـ GAC EMZOOM بعدد من الوسائل التكنولوجية المهمة منها شاشة 10.25 بوصة تعمل باللمس تدعم أبل كار بلاي اللاسلكي وأندرويد أوتو، وشاشة عدادات 3.5 بوصة أو 7 بوصة LCD مع 2 الي 6 سماعات حسب الفئة ومداخل USB امامية وخلفية وبلوتووث.

ومن حيث وسائل الأمان زودت سيارة GAC بوسائد هوائية أمامية ثنائية وستائر جانبية ووسائد جانبية وأحزمة أمان مع نظام HHC وHDC، وأوتو هولد وفرامل كهربائية، وبرنامج الثبات الالكتروني ESP ورصد الضغط في الإطارات وتثبيت مقاعد الأطفال في الخلف مع إيموبليزر ضد السرقة، ومثبت سرعة.

يتوفر بالسيارة أيضًا حساسات ركن خلفية وكاميرا خلفية أو كاميرا رؤية محيطية، ومثبت سرعة قابل للتكيف وتحذير التصادم الأمامي، والتعرف على علامات المرور، ومساعد إشارات الطرق ومساعد الإضاءة العالية، ومحدد سرعة ذكي ومساعد الحفاظ على المسار أو منع مغادرة المسار.

اقرأ أيضًا:

"يدير حربا من داخلها"| بوتين يصطحب رئيس وزراء الهند بسيارة أوروس الخارقة

بعد وقف إنتاجها رسميًا.. ما مصير مالكي بي واي دي F3 في مصر؟

بالصور.. توج التركية تطلق سيارتها T10X الكهربائية الجديدة في الأسواق

"الصين تقلب الطاولة".. السيارات الكهربائية أرخص من البنزين لأول مرة بالتاريخ

"لم تعد مليونية".. سيات إبيزا موديل 2025 بأسعار جديدة في سبتمبر

تنبؤات رئيس رابطة التجار تتحقق بشأن تراجع أسعار هذه السيارات

من 10 إلى 100 ألف كم.. صيانات دورية بسيطة تجاهلها يكلفك الكثير من المال

أرخص سيارة كهربائية لـBYD.. هل يطرحها الوكيل الجديد في مصر رسميًا؟