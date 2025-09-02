"لم تعد مليونية".. سيات إبيزا موديل 2025 بأسعار جديدة في سبتمبر

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة "كيان إيجيبت" الوكيل المحلي الحصري لعلامة "سيات" Seat التجارية في مصر، عن أسعار السيارت "إبيزا" Ibiza هاتشباك موديل 2025 خلال شهر سبتمبر الجاري بالسوق المحلي.

وكشفت قائمة الأسعار الجديدة المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الإسبانية عن تراجع الفئة Reference القياسية من سيات إبيزا إلى 999 ألف جنيه بعد أن كانت تباع خلال أغسطس الماضي بمليون و69 ألف جنيه.

وتقدم الفئة FR الثانية من إبيزا مقابل مليون و199 ألف جنيه، أما الفئة FR-Black Edition تباع خلال الشهر الجاري بمليون و259 ألف جنيه.

محرك سيات إبيزا

تأتي سيات إبيزا الجديدة بمحرك TSI سعة 1000 سي سي، يولد 115 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 200 نيوتن متر بين 2000 و 3500 لفة بالدقيقة.

يتصل محرك السيارة بناقل حركة أتوماتيكي من 7 سرعات فئة DSG، وتتمكن من الوصول لسرعة قصوى 195 كم/الساعة؛ وتتسارع السيارة من الثبات حتى 100 كم/س خلال 9.5 ثانية.

أبعاد سيات إبيزا

تأتي إبيزا بطول 4.059 مم، وطول قاعدة عجلات 2.564 مم، وعرض يبلغ 1.780 مم، وترتفع عن الأرض 1.447 مم، ومساحة التخزين تصل حتى 355 لترًا، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

وسائل أمان سيات إبيزا

إبيزا تقدم للسوق المصري بباقة من تجهيزات الأمان تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام مانع الانغلاق ABS، توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المساعدة BA.

كما يتوفر بها نظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESC، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS ، نظام موزع القوة بين العجلات XDS ، ونظام مانع الانزلاق.Hill Start Assist.

كماليات سيات إبيزا

جهزت إبيزا الجديدة بنظام معلوماتي ترفيهي يتصل بشاشة تعمل باللمس قياس 8.25 بوصة تدعم توصيل الهواتف الذكية عبر تطبيقات Android Auto, Apple car play, Mirror link ، ومخرجين USB لتوصيل الهواتف الذكية.

السيارة مزودة قياسيًا بـ4 سماعات، و6 سماعات للفئة الأعلى تجهيزًا، مع تقنية البلوتوث لإجراء المكالمات الهاتفية لاسلكيا، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

ويتاح بالسيارة أيضًا نظام مُثبت للسرعة، ونظام مُكيف هواء ثنائي المناطق وباقة interior chrome package.