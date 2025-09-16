تخفيضات على أسعار بايك BJ30 في السوق المصري تصل إلى 115 ألف جنيه

بعد تخفيضها 130 ألف جنيه ..تعرف على مواصفات واسعار أوبل كورسا 2026

كتب- محمود أمين :

أعلنت شركة ألكان أوتو، الوكيل الحصري لسيارات بايك في مصر، عن طرح تخفيضات جديدة على أسعار السيارة الرياضية متعددة الأستخدامات بايك BJ30 المتوفرة في السوق المحلي بفئتين.

وقالت الشركة في بيان رسمي لها، أن هذه الأسعار المخفضة تأتي ضمن ضمن خطة الشركة لتعزيز تواجد العلامة الصينية داخل شريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات .SUV

وجاءت التخفيضات لتشمل فئة BJ30 Pro التي حصلت على تخفيض غير يصل إلى 115 ألف جنيه، ليصبح سعرها الجديد مليون و574 ألف و900 جنيه.

كما شملت العروض فئة BJ30 الهايبرد المزودة بنظام دفع كلي للعجلات، حيث أصبح سعرها الجديد مليون و674 ألف و900 جنيه بعد التخفيض.